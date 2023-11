Eliminatorias: Brasil va por la recuperación ante Colombia como visitante

El seleccionado de Brasil, que al perder el mes pasado con Uruguay cortó un invicto de 37 partidos en las Eliminatorias Sudamericanas, intentará rehabilitarse hoy en su visita a Colombia, con el argentino Néstor Lorenzo como DT, en un partido de la quinta fecha que es la antesala del clásico con la Argentina de la semana próxima.



El encuentro se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la ciudad de Barranquilla, este jueves desde las 21 (hora de la Argentina) con el arbitraje de Andrés Matonte y el VAR a cargo de Leodan González, ambos uruguayos, y televisado por TyC Sports 2



En tanto, por la sexta fecha, a celebrarse el martes próximo, Brasil será local en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro ante el vigente campeón mundial Argentina, mientras que Colombia visitará Paraguay, en el Defensores del Chanco de Asunción.



No es usual que Brasil, pentacampeón mundial, inicie las Eliminatorias de errática manera como lo esta haciendo en el camino a México, Estados Unidos y Canadá 2026.



El equipo que dirige por ahora Fernando Diniz, campeón de América con Fluminense y a la espera de que se concrete la llegada del Italiano Carlos Ancelotti quien lo reemplazaría en 2024, solo logró siete unidades sobre 12 posibles, al empatar de local ante Venezuela y caer ante Uruguay (2-0) después de 22 años.



La derrota en en Montevideo le cortó una serie de 37 cotejos (28 triunfos y nueve empates) sin derrotas en eliminatorias y le costó la dolorosa ausencia de su máxima figura, Neymar, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y de menisco en la rodilla izquierda y fue operado.



La idea de que Brasil no clasifique es alocada, más tomando en cuenta la enorme jerarquía de sus jugadores y que avanzan al mundial los seis primeros de la tabla. No obstante, es obvio que el camino se le esta haciendo más complicado que lo normal si se toma en cuenta que las Eliminatorias, salvo los cotejos ante la Argentina, son como un entrenamiento para los brasileños.,



En esta ocasión Brasil no solo no contará con Neymar, le faltarán además varios trascendentes elementos como el arquero Ederson y Casemiro ambos lesionados y no fue citado Richarlison.



A este Brasil golpeado pero con ganas de resurgir lo espera un equipo colombiano dirigido por Lorenzo, subcampeón mundial como futbolista en la Copa de Italia 1990.



Colombia desea aprovechar a un pentacampeón herido para logar por primera vez vencerlo en una eliminatoria. Ambos equipos se enfrentaron en 14 ocasiones, con ocho triunfos brasileños y seis empates.



Sin embargo, Colombia también sufre por las ausencias de los lesionados Juan Guillermos Cuadrado y el boquense Frank Fabra y John Arias, campeón de la Libertadores con Fluminense, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.



Colombia suma seis unidades y esta invicto, como producto de un triunfo y tres empates, procurando alejar los fantasmas que asoman de vez en cuando recordando la penosa eliminación en el camino a Qatar 2022.



Probables formaciones



--Colombia: Camilo Vargas; Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Carlos Cuesta o John Lucumi; Daniel Muñoz y Deiver Machado; Jefferson Lerma, Mateus Uribe y James Rodríguez; Rafael Santos Borré y y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.



--Brasil: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Renan Lodi; André y Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo y Vinicius Jr; Gabriel Martinelli. DT: Fernando Diniz



--Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay).



--Cancha: Metropolitano de Barranquilla



--Hora de inicio: 21.

Venezuela va por más

El seleccionado de Venezuela, con el entrenador argentino Fernando Batista, recibirá hoy a su par de Ecuador.



El partido se jugará desde las 19 (hora de Argentina) en el estadio Monumental de Maturín, contará con el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez y Carlos Benítez en el VAR y la transmisión de la señal de cable DSports+.

El seleccionado "Vinotinto" viene de golear por 3 a 0 a Chile, del técnico argentino Eduardo "Toto" Berizzo, y se ubica en la cuarta posición con siete unidades, al igual que Uruguay y Brasil.

Probables formaciones



--Venezuela: Rafael Romo; Alexander González, Yordan Osorio, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Júnior Moreno, Yangel Herrera, Eduardo Bello; Samuel Sosa, Jefferson Soteldo y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.



--Ecuador: Wellington Ramírez; Piero Hincapié, Pacho Tenorio, Félix Torres; Moises Caicedo, Gruezo, Kendry Páez, Angelo Preciado, Jhojan Julio; Kevin Rodríguez, Jordy Caicedo. DT: Félix Sánchez.



--Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

--Estadio: Monumental de Maturin.



--Hora: 19.

Choque de DTs argentinos

El seleccionado de Chile, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, y su par de Paraguay, con el DT "gaucho" Daniel Garnero, se enfrentarán hoy.



El encuentro se jugará desde las 21.30 en el estadio Monumental David Arellano de Santiago, contará con el arbitraje del argentino Fernando Rapallini y Silvio Trucco en el VAR y la transmisión estará a cargo de la señal de cable DSports+.



Los trasandinos vienen de caer goleados por 3 a 0 ante la Venezuela del entrenador argentino Fernando Batista y se ubican en la octava posición, momentáneamente afuera de la zona clasificatoria al próximo certamen ecuménico con cuatro unidades, al igual que Ecuador y Paraguay.



El "Toto" Berizzo hará una modificación para intentar volver a la senda del triunfo ante los guaraníes: en el ataque estará Alexander Aravena en lugar de Diego Valdés.



Paraguay, en tanto, viene de ganarle 1 a 0 a Bolivia en condición de local y se encuentra en el séptimo lugar con cuatro puntos, que lo deja transitoriamente en zona de repechaje.



El DT argentino Daniel Garnero también implementará dos cambios para volver a quedarse con los tres puntos: en la zona defensiva Robert Rojas ingresará por Alberto Espinoza, en tanto que en el mediocampo Héctor Villalba reemplazará a Ramón Sosa.

En la sexta jornada Chile visitará a Ecuador, mientras que Paraguay recibirá a Colombia.--Chile: Brayán Cortés; Felipe Loyola, Gary Medel, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Charles Aránguiz, Rodrigo Echeverría, Felipe Méndez, Alexander Aravena; Alexis Sánchez y Ben Brereton Díaz. DT: Eduardo Berizzo.--Paraguay: Carlos Coronel; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Mathías Espinoza; Álvaro Campuzano, Mathías Villasanti; Miguel Ángel Almirón, Alejandro Romero Gamarra, Héctor Villalba y Adam Bareiro. DT: Daniel Garnero.--Árbitro: Fernando Rapallini.--Estadio: Monumental David Arellano (Santiago de Chile).--Hora: 21.30.

Duelo de necesitados

El seleccionado de Bolivia, que no sumó ningún punto y por esa razón cambió de DT, ahora tiene al brasileño Carlos Zago, recibirá hoy a Perú.



El encuentro se jugará este jueves a partir de las 17 (hora de la Argentina) en el estadio Hernando Siles, en La Paz, con el arbitraje del ecuatoriano Guillermo Guerrero y televisación de la señal de cable TyC Sports y su plataforma TyC Sports Play.



En Bolivia el brasileño Zago reemplazará al argentino Gustavo Costas, con la misión de salir del último en la tabla de posiciones ya que perdió con Brasil y Paraguay de visitante, y con Ecuador y Argentina como local.

Probables formaciones



--Bolivia: Guillermo Viscarra; José Sagredo, Luis Haquín, Jairo Quinteros, Henry Vaca y Roberto Fernández; Ramiro Vaca, Leonel Justiniano; Rodrigo Ramallo, Jaime Arascaíta; Marcelo Moreno Martins. DT: Carlos Zago.



--Perú; Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco; Renato Tapia y Yosimar Yotun; Andy Polo, André Carrillo y Bryan Reyna; Gianluca Lapadula. DT: Juan Reynoso.



--Arbitro: Guillermo Guerrero, de Ecuador.



--Cancha: Hernando Siles, en La Paz.



--Hora: 17.