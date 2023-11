Bullrich: "Hay que cuidar el uso de la palabra fraude"

Este jueves, la presidenta del Pro y excandidata a presidenta de la Nación de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, hizo referencia a las denuncias de un posible fraude en el ballottage presidencial del próximo domingo, al que hacen referencia algunos dirigentes de la oposición.

Ante esto, la exministra de Seguridad se mostró prudente con el uso de la palabra "fraude", pero sí denunció "prácticas poco democráticas" de algunos votantes.

"Yo creo que la palabra fraude es que te roban una elección, que te cambian las urnas. Sí, creo que hay prácticas poco democráticas, como que te dejen sin boletas. Van en contra de la soberanía que tiene el voto. Hay prácticas poco transparentes, yo lo definiría de esa manera. Hay que cuidar el uso de la palabra fraude, pero también las prácticas políticas antes de una elección", explicó Bullrich en diálogo con radio Mitre.

En ese sentido, la dirigente opositora despegó a la Cámara Nacional Electoral de cualquier acción indebida. "No se desconfía del mecanismo oficial, pero si metés 250 boletas en una urna y lo primero que hacen es robarte las boletas, la reposición puede demorar. Esta es una elección donde el robo de boleta puede ser mucho más fácil, porque es una boleta sola. La práctica de ese robo, se ha generalizado mucho", manifestó.

Ante esto, la titular del Pro reveló que, junto con los integrantes de La Libertad Avanza, trabajan desde hace tiempo en el sistema de fiscalización de las mesas para el próximo domingo. "Está todo arreglado con la fiscalización. Ha habido un proceso de fusión en las mesas de las dos fuerzas, y eso hasta que se acomode lleva un tiempo. Empezó con muchas dudas de cómo hacerlo. Hoy estamos en un momento de armonía y de una fiscalización organizada. Y tenés en medio un oficialismo que va, aprieta y asusta, sobre todo en los distritos donde hay un estado de dependencia", indicó.

Patricia Bullrich aseguró que "está todo arreglado" con el equipo de Javier Milei para la fiscalización de las mesas.

"Todo el tiempo hay que estar mirando que todo esté bien. Por eso hay que terminar con la boleta única, terminar con la boleta papel, basta ya de este sistema obsoleto que permite todas estas picardías y esta deformación de una elección. La boleta única para el bien de la democracia es fundamental hacer", agregó Bullrich.

Por otra parte, apuntó directamente contra el modelo de gobierno del oficialismo. "Mi idea es que la Argentina tiene un modelo de poder. Es el modelo de poder que se transforma en un modelo permanente. Porque cuando gobiernan, gobiernan con prácticas terribles, y cuando no gobiernan, impiden que el otro gobierne. Esto es el kirchnerismo, mañana se llamará massismo, o como les quieras poner, va cambiando de nombre, pero las prácticas cada vez son peores", sostuvo.

"Son prácticas clientelares, prácticas donde el uso del aparato del Estado para favorecer a amigos del poder es cada día peor. Es una Argentina cada vez más empobrecida, es una Argentina en la que el aparato estatal es un aparato que ahoga total y absolutamente a la actividad privada. Es una Argentina donde se van perdiendo cuotas de libertad, de libertad de expresión", agregó.

Y cruzó directamente al ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. "Esto es el kirchnerismo, que hoy tiene la cara de Massa. Yo no creo que es Massa, y no por estar con Cristina, por él mismo es una persona cuya relación con el poder es terrible", dijo.

Patricia Bullrich se sumó a la campaña de La Libertad Avanza y en los últimos días la acompaño a Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Javier Milei, en una recorrida.

Asimismo, Bullrich también respondió a la consulta sobre un posible cargo en un gobierno de Javier Milei. "Cuando estás haciendo una cosa te concentrás en eso que estás haciendo, para mí en este momento lo más importante es lo que pasa el domingo, entonces yo estoy concentrada en el domingo, no hemos hablado absolutamente nada del futuro y me parece que es lo correcto", reveló.

"El apoyo es el apoyo a que se construya el cambio, luego qué le toca o en qué lugar uno puede aportar más al cambio, será un debate para más adelante, no es el debate que quiero hacer ahora, no es el acuerdo que hicimos, no es la charla que tuvimos con Javier cuando nos juntamos con Mauricio", añadió.

Por último, en referencia a su presencia en el bunker de Javier Milei el próximo domingo, tras el ballottage presidencial, contó: "No lo hemos hablado todavía. Mi tarea hasta ahora es una tarea es hablarle a los 6.400.000 ciudadanos que pusieron mi boleta en el sobre, que creyeron en mí. Después, si estoy o no estoy en un búnker, no lo hemos discutido, no ha sido la charla que hemos tenido, por lo cual no lo sé". (Infobae)