Internado, Morales publicó una carta contra Milei: "No entendés nada"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, defendió anoche el "sistema de salud y educación pública" y la necesidad de un "Estado presente", luego de que el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, ironizara sobre una reciente internación del titular del radicalismo.

En su cuenta de X (ex Twitter), Morales publicó una "Carta abierta a Milei", tras haber sido internado este martes en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires por una infección.

"Voy a hacer un alto en mi internación y algunos estudios médicos que me estoy haciendo, para decirte algunas cosas", comenzó el titular de la UCR Nacional.

Y se dirigió al candidato presidencial libertario: "La verdad, Milei, no entendés nada. No me molesta tanto tu alegría frente a una situación de salud de un adversario político. Lo que me preocupa es que sigas negando la necesidad de un sistema de salud y educación publica, así como el concepto de Estado presente para el pueblo argentino al que vos aspirás a conducir".

"El concepto del Estado presente y de la necesidad de fortalecer los sistemas de salud y educación pública, tiene que ver con que más de la mitad de los argentinos o son indigentes, o son pobres, o son trabajadores informales", señaló.

Y marcó que gran parte de "la población argentina no tiene obra social", aunque advirtió que luego le explicaría al economista "cómo funciona el sistema de obras sociales y su interacción con los subsistemas de salud pública y privada. Lo hago luego porque mucha información de golpe te puede marear y tal vez te genere alguna reacción violenta", aclaró.

"Es tan importante que haya un sistema de acceso a la salud pública, para esta enorme mayoría de argentinos, que garantizarles el acceso igualitario con la mayor calidad de atención posible es una obligación del Estado", continuó el gobernador jujeño.

Además, enumeró algunas de sus medidas en la provincia en la materia, como la incorporación de "50 ambulancias nuevas", equipos de cirugía, tomógrafos, obras en hospitales y centros médicos, entre otras.

"Todo esto, entre muchas otras inversiones, las lleve a cabo con el esfuerzo de fondos públicos propios de la provincia, siendo la mayor inversión en salud pública de la historia de Jujuy. Lo hice con la convicción de fortalecer el sistema de atención pública de salud, descentralizarlo y reafirmar siempre el concepto de ESTADO PRESENTE (que a vos no te entra en la cabeza)", manifestó Morales.

También destacó que "como faltan Médicos en todo el país, y en particular en provincias que no tenemos facultad de medicina, acordé con la prestigiosa Universidad Nacional de Tucumán y su Facultad de Medicina (de esto tampoco tenés la más mínima idea) para instalar la Facultad de Medicina de Jujuy en LGSM".

"De allí la importancia de la educación pública, pero sobre todo de la UNIVERSIDAD NACIONAL PÚBLICA, de la que yo como millones de argentinos, estamos orgullosos. (Esto también sé que puede ser algo nuevo para vos, y que quizás tampoco te entre en la cabeza)", agregó.

Para completar, señaló que "tu intento de descalificarme no desacredita la necesidad de un sistema de salud público para el país".

El martes Morales fue internado y la noticia generó repercusiones en las redes sociales de Javier Milei, quien ironizó: "Aquí el defensor de la salud pública y el Estado presente Gerardo Morales", en referencia a que se internó en una clínica privada. (Télam)