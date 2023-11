Salvatori regresa con Pacífico a San Lorenzo: "Es una herida cerrada el descenso"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

San Lorenzo y Pacífico vuelven a encontrarse en el Román Avecilla, ahora, coincidiendo en el torneo de Primera, con el recuerdo de aquel repechaje de 2022 que ganó el local, le dio el ascenso y condenó al verde a Segunda. Y poco más acá en el tiempo, en esa misma cancha, donde la visita se llevó el título de Sub 23.

"Me quedo con lo bueno, es una herida cerrada el descenso y vamos con las vibras del último recuerdo: el campeonato de Sub 23", aclaró Branco Salvatori, el base del verde, protagonista en todas estas historias.

Hoy abrirán la décima fecha, desde las 21, con arbitraje de Alejandro Ramallo, Mariano Enrique y Juan Agustín Matías.

Los dirigidos por Claudio Queti, que en su su última presentación ganaron por primera vez de locales (en cuatro presentaciones) y nada menos que ante Liniers, nuevamente no tendrán a Nehuen Berón.

Pacífico, en tanto, llega con un triunfo que le infló el pecho, ante su clásico rival, 9 de Julio, con el que transitaron juntos muchos momentos límite en los últimos años, tanto en la parte baja de Primera como arriba en Segunda.

"Sin dudas es un partido distinto, se vio reflejado en cómo estaba la cancha y se viene formando una rivalidad mayor; haber ganado nos da un plus de confianza y mayor tranquilidad para seguir intentando crecer en un torneo tan parejo", dijo Salvatori.

El rival de turno, San Lorenzo, se torna incómodo.

"Es un equipo que siempre se hace complicado en su cancha y si bien ha perdido -dijo-, cuando te relajás sin dudas que te complica. Por eso, lo del jueves pasado lo dejamos atrás y estamos concentrados en San Lorenzo".

-¿Están mejor de lo que imaginaban?

-La verdad que nos vamos acomodando y creo que vamos a estar cada vez mejor. En el armado del equipo Cristian Miguel va tomando ritmo después de un año sin jugar; Gonzalo Martínez, que se sumó los últimos partidos, el otro día nos dio una gran mano metiendo 15 puntos en un ratito; Manu Paredes se sumó muy bien...

-¿Ya tienen incorporado que son de Primera?

-Creo que sí. La realidad es que tratamos de cambiar el chip lo más rápido posible y hasta ahora estuvimos a la altura. Ganamos nueve partidos y los cuatro que perdimos cualquiera podríamos haber ganado, porque fueron todos parejos hasta el final.

-Hoy están de mitad de tabla para arriba, ¿cuándo te parece que pueden llegar a saber realmente si quedarán entre los ocho o no?

-Creo que, con la experiencia que tuvimos en la 2021-22, sabemos que no hay que confiarse hasta el final. Habíamos cerrado una muy buena primera mitad de año, terminando cuartos o quintos, después del receso no estuvimos bien y así nos fue (descendieron). Es un torneo que ganás dos partidos y te ponés arriba y perdés dos y empezás a mirar para abajo. Hasta que no queden uno o dos partidos no vamos a saber dónde terminaremos.

-¿Están disfrutando después de tanto sufrimiento que les llevó el ascenso?

-Sí. Como grupo fuimos aprendiendo a no frustrarnos tanto con alguna derrota. Eso fue importante porque hasta ahora perdimos partidos que nos dolieron, como con Estrella en suplementario, y al siguiente le ganamos a Liniers también en suplementario. Aprendemos de las derrotas y yo, particularmente, por suerte lo estoy logrando.

Mañana

La fecha continuará mañana jueves con Bahiense del Norte-Estrella (Eduardo Ferreyra, Lucas Andrés y Juan Jaramillo); Napostá-Estudiantes (Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Ariel Di Marco); Pueyrredón-Liniers (Sebastián Giannino, Marjorie Stuardo y Joaquín Irrazábal) y 9 de Julio-Olimpo (Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Juan Cruz Schernenco).

Mientras que Villa Mitre-L.N. Alem jugarán el lunes 4 de diciembre, debido a que mañana el tricolor recibirá a Pilar, por la Liga Argentina.

Posiciones

1º) Villa Mitre (9-0), 18

2º) Bahiense (7-2), 16

3º) L.N. Alem (6-3), 15

3º) Estrella (6-3), 15

5º) Pacífico (5-4), 14

6º) Napostá (4-5), 13

6º) Liniers (4-5), 13

6º) Olimpo (4-5), 13

9º) San Lorenzo (3-6), 12

9º) 9 de Julio (3-6), 12

11º) Estudiantes (2-7), 11

12º) Pueyrredón (1-8), 10