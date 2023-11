Feriantes reclamaron por demoras en la finalización de las obras en el parque Independencia

Un grupo de alrededor de 140 feriantes expresó hoy su preocupación por los retrasos en la finalización de las obras de remodelación del parque Independencia que les está impidiendo llevar a cabo sus actividades comerciales de manera normal.

Según explicaron, las ventas se vieron "enormemente afectadas" y los fuertes vientos, derivados de la falta de protección, comprometen la integridad de la mercadería, además de ser "incómodo para quienes nos visitan".

"Las personas se quejan de cómo estamos: la ropa se estropea y, además, no tenemos agua", afirmaron.

También señalaron que son ellos mismos quienes deben encargarse de regar el suelo de tierra con mangueras, lo cual genera una situación incómoda para todos.

Los feriantes mantuvieron una reunión esta mañana con el director general de Espacios Públicos, Pablo Bianco, en la torre del Bicentenario, pero no obtuvieron la respuesta que esperaban.

"Estoy muy desanimada. Las obras van a continuar, así que seguimos sin respuestas", compartió Elena con La Nueva., quien expresó su decepción al considerar que "fuimos a una reunión equivocada".

La mujer comentó que, tras el encuentro, un grupo se trasladó hasta el Concejo Deliberante con fotos y escritos "para que vean la situación en la que nos encontramos".

Por la tarde, planean realizar un balance de lo ocurrido y decidir las medidas a tomar a corto plazo.

"No hay respuestas. Se viene un cambio de gobierno y no creo que nos ayuden. Esto es de esperarse... Como todo cambio, viene con sus cosas. Deben ocuparse de obras que están sin terminar, y no solo nosotros estamos afectados. Lo que pasa es que acá hay 140 feriantes, y hasta nos quedamos sin agua", manifestó Elena.

A pesar de los avances en el proyecto de puesta en valor del paseo, la finalización de la segunda etapa aún está pendiente de la instalación del sistema de riego y la colocación de miles de plantas.

Actualmente, se trabaja en la tercera etapa, que incluye la renovación de la concurrida feria que opera en el lugar. Desde el Municipio explicaron que el plazo original de la obra tiene vencimiento el 30 de noviembre y se prorroga solo un mes.

El intendente electo Federico Susbielles y su equipo se enfrentarán a varias obras en ejecución, parte de una planificación concebida por el gobierno saliente que no necesariamente se alinea con sus planes.

Sin embargo, en su plataforma de gobierno, "Bahía Blanca, un proyecto, una ciudad", Susbielles destaca el papel de los espacios verdes, considerándolos como "pulmones de la ciudad que ofrecen a la comunidad una oportunidad de encuentro, recreación, conexión con la naturaleza y la realización de actividades físicas".

Adicionalmente, previo a la reunión para acordar el traspaso de mando, Susbielles expresó su intención de dialogar con el actual jefe comunal, Héctor Gay, sobre las obras en curso en la ciudad, con el objetivo de asegurar su conclusión en el tiempo y forma establecidos.

Hace unos días, Gay explicó que algunas obras enfrentan retrasos debido a la inflación reciente, generando dificultades, especialmente con la provisión de algunos materiales, como el hormigón, en un contexto en el que las empresas proveedoras no logran definir sus precios.