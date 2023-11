Kim Kardashian fue elegida como “hombre del año”

Todos los años, la revista GQ elige al “hombre del año”. Se especulaba con que los posibles ganadores de este año podían ser: el diseñador Tom Ford, el jugador de fútbol americano y novio de Taylor Swift, Travis Kelce, el actor Jacob Elordi o el rapero Travis Scott.

Sin embargo, la publicación eligió a una mujer para darle el título de “hombre del año”. La elegida fue Kim Kardashian, la mediática más famosa del mundo, que supo trascender la barrera de su reality show para convertirse en una exitosa empresaria que factura millones de dólares.

La eligieron como “Magnate del año”, gracias a su empresa SKIMS, que le dejó un patrimonio neto de USD 1.700 millones. La empresa de ropa interior femenina lanzó en los últimos meses una línea masculina, que actualmente es la marca oficial de la NBA.

La empresa SKIMS tiene un valor de USD 4.000 millones, y las proyecciones indican que el crecimiento para el año próximo será todavía mayor.

Según la empresaria, su éxito se lo debe en gran parte a su padre, el abogado Robert Kardashian, quien antes de fallecer le explicó cómo debía manejarse en los negocios: “Mi padre me hizo firmar un contrato para todo. Cuando me compré un coche, tenía que lavarlo una vez a la semana, asegurarme de que tenía suficiente gasolina y de que no lo estropeaba. Fue un regalo que me hizo a los 16 años, pero tenía responsabilidades”.

El año pasado este premio lo ganó Sidney Sweeney por su rápido ascenso gracias a las series Euphoria y The White Lotus. (NA)