Pepe Mujica: "Si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos"

De cara al ballottage del próximo domingo, el exmandatario uruguayo José "Pepe" Mujica ratificó su apoyo a Sergio Massa. Ponderó del candidato de Unión por la Patria su llamado a la unidad nacional, lo cual considera necesario para que la Argentina salga de la crisis en la cual "está sumergida".

Mujica ya había manifestado durante una conferencia de prensa su respaldo a Massa luego de las elecciones generales del pasado 22 de octubre. Ahora lo hizo a través de un video en el que sentado en una silla y con la serenidad que lo caracteriza, reflexionó: "Si yo fuera argentino —que me siento más que hermano en mi fuero íntimo— ante el dilema que tiene el pueblo argentino, y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción, sé que lo votaría porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional".

En aquel intercambio con los periodistas de semanas atrás, el expresidente de Uruguay vaticinó un desenlace "parejo" en la segunda vuelta y había justificado su apoyo a Massa "no porque sea Dios o porque sea perfecto", sino porque Javier Milei le parece "un mono con ametralladora". Incluso después de las PASO había manifestado su rechazo al economista libertario "no porque sea de derecha", sino porque le parece "un loco".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Esta vez Mujica evitó mencionar al candidato de La Libertad Avanza, pero argumentó su postura en favor del postulante del oficialismo porque "tiene consciencia que la Argentina no necesita cataclismo, sino unidad nacional, porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergida".

"Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos. Porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión, y no de desprecio y aplastamiento", continuó.

"Suerte argentinos. Suerte por todos los latinoamericanos, por el pueblo argentino y por nosotros, los que vivimos pegados a la Argentina", concluyó Mujica en el mensaje de dos minutos destinado al electorado de nuestro país.

De esta forma, el exmandatario de Uruguay entre 2010 y 2015, volvió a dar su impresión sobre la actualidad política argentina. Semanas atrás, en declaraciones a El País, había dicho que el resultado de las elecciones en Argentina no le había sorprendido: "Eso que se llama peronismo no es un partido político, es una especie de mística", dijo al analizar los números finales.

Y sin nombrarlo explícitamente, había sostenido que el "discurso tremendista de cambios apocalípticos" de Milei llegó a aquellos votantes más disconformes con el modelo actual, especialmente los jóvenes, pero agregó que también "asustó" y alarmó a otros sectores, como los trabajadores con experiencia.

Frente al "clima de confrontación muy fuerte" que existe en Argentina y que crea un "desasosiego en mucha gente", Mujica había destacado como punto a favor de Massa su discurso "más conciliador, más centrado y menos disruptivo", con el que pudo llegar a otros sectores del electorado.

En aquella oportunidad también puso el foco en la región y los cuestionamientos de Massa a la idea de flexibilización del Mercosur impulsada por Luis Lacalle Pou, quien pretende que Uruguay firme un Tratado de Libre Comercio con China. En una conferencia de prensa que dio tras el triunfo en las elecciones generales, Massa había dicho que el bloque es más respetado cuando negocia en conjunto. "La dejo correr porque le conviene a nuestro país", respondió Mujica en referencia a los dichos del ministro de Economía argentino.

"Nosotros no tenemos que pelearnos con nadie. Tenemos que tirarnos al suelo y llorar siempre. No le vamos a meter el gaucho a Brasil, no le vamos a meter el gaucho a la Argentina, pero no son perfectos. El Mercosur tiene fallas en pila, pero también tiene sus logros", analizó Mujica. (Infobae)