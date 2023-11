Es dueña de un taxi y no le renuevan el carnet por una multa que no cometió en CABA

Una bahiense propietaria de un taxi denunció que no le renuevan la licencia de conducir por dos multas que le aparecieron en Capital Federal mientras se encontraba trabajando en nuestra ciudad.

Alejandra López le contó a La Nueva. la complicada situación que se encuentra viviendo y que podría afectar su salida laboral en tanto no se solucione antes del 17 del corriente mes, fecha que se le vence su registro. Las multas radican desde el 1º de Julio del año pasado.

"El jueves de la semana pasada me dirigí a renovar la licencia, pero cuando llego a hacer el ingreso a Tránsito me dicen que tenía dos multas de CABA. También me señalan que no la podía pagar allí sino que debía hacerlo afuera. Gracias a Dios cuento con un cuaderno donde vuelco todos los días desde dónde y hasta dónde levanté a los clientes. Lo hago desde hace 5 años que manejo mi taxi y ese día estuve trabajando en Bahía Blanca, con clientes en el Aeropuerto y certificado por la empresa Su Taxi que trabajé allí", abrió su relato.

La mujer comenzó luego un raid por todo Bahía Blanca, sin respuesta alguna.

"Fui al Tribunal de Faltas el jueves pasado y estaban con votaciones y al día siguiente estaban con asueto municipal, por lo que fui hoy y me dicen que ellos no tienen injerencia porque no es su jurisdicción. Fui al Tribunal de Trabajo de calle O'Higgins, me atienden y me dicen lo mismo. Allí me mandan a hablar con José Luis Gil, a la Defensoría del Pueblo, y él me dice que no puede hacer nada, porque no se los permiten hacer más. Vuelvo a Tránsito, les explico la situación y me dicen que no me pueden renovar la licencia hasta tanto yo no pague las multas. Les dije que no iba a pagar multas que no realicé, no hay fotos que acrediten que estaba en Buenos Aires, no hay un número de patente, no hay ningún vehículo y solo la multa con mi nombre y apellido y mi DNI".

Y continuó: "Fue ahí que, indignada, me acerqué al Concejo Deliberante y allí Ramiro Frapiccini me dijo que una vez que está labrada el acta con el código de barras ya no pueden hacer nada, por lo que eso me desespera. No es justo que me tenga que ir a Buenos Aires a hacer el descargo, porque intentamos hacerlo por la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y nos atiende un robot en el cual no te permite hacer el descargo, porque están todos ocupados los operadores".

Alejandra no ocultó su indignación y bronca.

"Me encuentro con que nadie me puede resolver mi problema y necesito renovar mi licencia para poder seguir trabajando", sostuvo.

Las dos multas son por estacionar en la avenida Directorio, en el mismo lugar y en dos diferentes horarios, a las 8 y a las 16. Tienen un monto de casi 30 mil pesos.

"Me queda como alternativa viajar a Buenos Aires, que los pasajes estarían alrededor del mismo monto, por lo que con el tiempo que me conlleva ir hasta allá, me conviene pagar las multas, por lo que tengo que acceder a pagar algo que no es justo, porque nadie me responde. No hay un número de teléfono que pueda hablar con un ser humano y pueda mostrarles las pruebas de que ese día estaba trabajando en Bahía Blanca. Estoy indignada, porque no me siento defendida ni protegida", comentó.

No obstante, contó que "el único medios es por la página de la Ciudad de Buenos Aires, que lo intentamos hacer por todos los medios en el Concejo con Cristina Soto, Valeria Rodríguez y Martín Barrionuevo, y cada vez que llegaba el momento para hacer el descargo me decían que estaban todos ocupados. Luego me dirigí a hablar con Tomás Marisco, y él me dijo que que iba a intentar mañana comunicarse con el juez Carlos Salgado y ver cómo se podía solucionar esto".

Y cerró diciendo que "mi intención es poder tener mi licencia de conducir para poder seguir trabajando. Agradezco a todos los que me recibieron, pero nadie puede solucionar esto, por lo que no puedo entender como en Bahía Blanca, una ciudad tan importante, no haya un centro donde uno pueda ser atendido y resulto este tipo de cuestiones".