Los pilotos terminaron de pulir sus máquinas antes del Estival de Midget

Las muchas caras sonrientes entre los presentes habló a las claras que la jornada de pruebas del Club Midgistas del Sur llevada esta noche, en un cada vez más renovado Héctor Evarist Plano, fue muy útil y satisfactoria.

Durante dos horas, con un intervalo en el medio, las más de 50 máquinas presentes derraparon sin cesar sobre el óvalo aldense y pulieron detalles de sus máquinas con vistas al próximo lunes, cuando se abrirá el fuego el Campeonato Estival 2023/24.

El conformismo fue casi absoluto entre los animadores de la jornada, tanto con el desempeño de sus respectivas unidades (excelentemente presentadas) como también con la confección y respuesta de la capa superficial del suelo.

Es que el piso ofreció seguridad al tránsito, merced a una compacta y sólida base, y un buen colchón de tierra/arena para acelerar y traccionar a pura velocidad, como pidió la mayoría de los integrantes del parque.

Los registros, referenciales hasta cierto punto, como siempre en estos casos, mostraron a un puñado de máquinas muy sólidas en términos mecánicos, aunque recién sabremos el lunes, a ciencia cierta, dónde estará parado cada uno.

Luciano Vallejos, Luciano Franchi, Sebastián Burgos, Kevin Altamirano y su hermano Roy; Claudio Roth y su sobrino Ezequiel; Fernando Caputo y Esteban Mancini, entre los principales nombres, le sacaron el jugo a la noche y derraparon de lo lindo; algo esperable considerando su catálogo natural de candidatos.

"Pudimos mover los brazos, girar y estar arriba del Midget, que es lo más lindo. Todos los que vinimos a probar pudimos acelerar e ir a fondo, que es lo que queremos. La pista estuvo espectacular. Los nuevos trabajos están de a poco dando sus resultados", expresó Burgos, por caso.

Pero, como se apuntó, la satisfacción pareció total. Hasta aquel que sufrió algún inconveniente o imprevisto le encontró algo bueno a la jornada, ya sea la posibilidad de aflojar muñecas o bien decir "menos mal que pasó ahora y no el lunes".

Algunos, incluso, como el retornado Cristian Nápoli, capitalizar las vueltas para reestrenar el chasis construido por el bicampeón Vallejos, luego del durísimo accidente sufrido en el cierre del Invernal.

"El auto es muy lindo y el motor anda bárbaro. Probé y me pude adaptar muy bien, es una máquina que va muy rápida. Di unas 30 vueltas y no me cansé, salió todo muy bien. Necesitaba girar con este nuevo chasis y más después del vuelco del invernal", contó el Negro.

Hasta el riverense Germán Todino, a bordo del auto de su hermano Juani, uno de los debutantes de la categoría, sacó el permiso necesario y se sacó las ganas de pisarlo a fondo. "Donde hay un auto de carreras me quiero subir", expresó.

¡La mesa está servida! El lunes, a partir de las 20:45, se iniciará una nueva edición del clásico automovilístico del verano. Y allí comenzaremos a develar el habitual misterio previo a cada certamen.