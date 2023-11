Matt LeBlanc y Courteney Cox recordaron a Matthew Perry en sus redes

Los intérpretes estadounidenses Matt LeBlanc y Courteney Cox, respectivamente Joey y Monica en la recordada sitcom Friends, recordaron hoy con sentidos mensajes en sus redes sociales a su compañero de elenco y amigo Matthew Perry, a poco más de dos semanas de que el actor fuera encontrado muerto en su casa de Los Ángeles.

Tanto LeBlanc como Cox habían emitido un comunicado conjunto con los tres coprotagonistas restantes de la famosa serie, Jennifer Aniston, David Schwimmer y Lisa Kudrow, en el que admitían estar “absolutamente devastados” por la pérdida de Perry. Sin perjuicio de ello, ambos se volcaron hoy a sus cuentas de Instagram para dejar sus posteos a título personal.

LeBlanc, que conformó una dupla inolvidable con Perry como los compañeros de departamento Joey y Chandler, publicó varios fotogramas de la serie en la que compartían pantalla, y acompañando un texto dirigido a su amigo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Me despido con gran pesar. Los momentos que pasamos juntos se encuentran honestamente entre los favoritos de mi vida. Fue un honor compartir escenario con vos y llamarte mi amigo”, escribió en @mleblanc.

Y prosiguió: “Siempre voy a sonreír cuando piense en vos y nunca te voy a olvidar. Nunca. Extendé tus alas y volá hermano, finalmente sos libre. Mucho amor. Y supongo que te vas a quedar con los 20 dólares que me debés”, cerró con un chiste.

Por su parte, Cox eligió recordar a su compañero y pareja en la ficción (en su cuenta @courteneycoxofficial) con un video que muestra dos caras de la que acaso sea la escena más famosa de las que hicieron juntos, en la que se revelaba a la audiencia que sus personajes habían pasado la noche juntos. En los primeros segundos, la secuencia tal como se vio al aire; a continuación, una toma falsa en la que ambos se tentaban de risa.

“Estoy muy agradecida por cada momento que tuve con vos Matty y te extraño todos los días”, y luego puso algo de contexto al video: “Cuando trabajás con alguien de manera tan estrecha como lo hice yo con Matthew, hay miles de momentos que desearía poder compartir. Por ahora acá está uno de mis favoritos”.

“Para contar un poco de trasfondo, se suponía que Chandler y Monica tendrían una aventura de una noche en Londres. Pero debido a la reacción del público, se convirtió en el comienzo de su historia de amor. En esta escena, antes de empezar a rodar, me susurró una frase divertida para que la dijera. A menudo hacía cosas así. Era divertido y amable”, completó.

Matthew Perry, que alcanzó el éxito mundial por el papel de Chandler Bing en la serie que se emitió entre 1994 y 2004, fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa el pasado 28 de octubre. Tenía 54 años.

Un examen post mortem inicial no fue concluyente y los resultados de las pruebas toxicológicas aún no se han publicado. No se encontraron drogas ilícitas en su casa, aunque sí se descubrieron varios medicamentos, entre ellos antidepresivos y ansiolíticos supuestamente relacionados con las adicciones y problemas de salud que Perry arrastró durante años. (Con información de Télam)