Massa: "A mí no me incomoda la tos, sólo les molesta a los que se escuchan a sí mismos"

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, apuntó este lunes con ironía contra su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei, al asegurar que a él "no le incomoda la tos" y "sólo les molesta a aquellos que van a escucharse a sí mismos".

"A mí, a diferencia de otros, la tos de (Daniel) Malnatti no me incomoda, ni la tos de nadie", comenzó el ministro de Economía, chicaneando a su adversario, sin nombrarlo.

"Cuando uno esta concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos y ciudadanos, no hay tos ni ruidos. Solo los que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos. A mí no me molesta", comparó, intentando dejar mal parado al candidato libertario.

Esta mañana, Milei denunció una estrategia deliberada de Unión por la Patria para desconcentrarlo durante el debate presidencial de anoche colocando en las primeras filas del auditorio de la Facultad de Derecho a dirigentes que se pusieron a toser en su minuto de cierre.

El ministro de Economía encabezó un acto en San Vicente junto al intendente municipal, Nicolás Mantegazza, tras visitar el Centro Operativo de Prevención de esa localidad.

Al hacerse eco del debate presidencial, donde se exhibió como claro dominador desde principio a fin, Massa recordó que Milei "se quedó sin palabras" cuando le tocó hablar sobre el tema de la seguridad.

"Algo que me preocupo mucho ayer. En estos dos modelo de país, cuando planteamos la política de seguridad, algunos se quedaron sin palabras. 'Te cedo la palabra', ya no sabían que decir", se mofó.

Sin embargo, dijo que "lo más grave es que (desde La Libertad Avanza) siguen defendiendo la idea de la venta de armas en nuestra sociedad".

"La Constitución les da a nuestras fuerzas de seguridad la defensa de la ley, hacer efectivo el cumplimento de la ley. Las armas que pone en poder de cada uno de los miembros de las fuerzas de seguridad, son armas de la Constitución para defender la ley. No quiero vivir en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una pistola en la mochila", desarrolló el candidato oficialista.

"Quiero vivir en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una computadora en la mochila y esa es la diferencia de los dos proyectos de país que se juegan este domingo", siguió.

Massa reconoció que "hay problemas que resolver" pero se comprometió a "enfrentarlos porque esa es su responsabilidad".

En otro tramo de su discurso, el ministro candidato mencionó a San Vicente como una de las 140 ciudades de más de 50 mil habitantes que recibirán entre todas 40 mil millones de pesos del presupuesto nacional en el marco del programa de "ciudades seguras".

Eso incluye, según comentó, un sistema reforzado de cámaras con inteligencia artificial, inversión en fibra óptica, un sistema satelital de monitoreo de cada uno de los móviles de seguridad, "un sistema en software para que cada celular de cada vecino se transforme en un botón de pánico" y la ampliación de los cordones seguros cerca de las escuelas y comercios.

"De nada nos sirve si la policía y la Gendarmería detiene y la Justicia libera y libera porque eso termina generando la idea de impunidad de que la víctima de una violación se encuentra en la panadería del barrio con su violador", indicó Massa.

Destacó en ese sentido que eso implica "tener un tablero de control sobre el funcionamiento de la Justicia". (NA)