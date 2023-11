Di Meglio, indignado con el final en Toay: "Todino se tiró como un animal"

La polémica continúa. Esta vez fuera de la pista, a través de los medios de comunicación y declaraciones.

Si bien los comisarios deportivos de la prueba analizaron detenidamente la maniobra y dieron como legítimo vencedor al riverense Germán Todino (Dodge), no todos quedaron contentos con el desenlace de ayer en Toay, sede de la penúltima fecha del TC.

Fue un cierre de carrera infartante, con el Gaucho de Rivera alcanzando la vanguardia a dos curvas del banderazo a cuadros, para de esa forma coronar su tercer éxito de la temporada y mantener una remota chance de título.

Sin embargo, el bonaerense Juan Martin Trucco (Dodge) declaró luego de la prueba que Todino lo tocó indebidamente en la cola de su máquina, por lo que creía que los comisarios debían penalizarlo.

La respuesta de Todino no tardó en llegar y eso encendió aún más todavía el debate, el cual prosiguió hoy con la palabra del propio dueño de equipo de Trucco, nada menos que el puntaltense Rodolfo Di Meglio.

“Si es tan vivo y tiene tanto huevo, ¿por qué no nos pasó por afuera en la curva 1, o por afuera en las planas, o en esa misma curva por afuera? ¿Por qué tuvo la necesidad de pegarnos, corrernos y hacernos llegar 6 kilómetros más lentos a esa curva? Obviamente, a raíz del toque, salimos de esa curva más lentos. Pongámonos los pantalones largos y no aplaudamos lo que no hay que hacer”, expresó Di Meglio, en diálogo con Carburando.

“Él (por Todino) salió más rápido porque se apoyó en nuestro auto para doblar, sino pasa de largo. Se tiró como un animal en la chicana y tuvo suerte que no lo tocó más adelante porque terminaban los dos en trompo. Era la última instancia que tenía, porque nosotros éramos mejores saliendo a la recta principal. Si no se tiraba así no nos ganaba”, agregó.