Todino le contestó a Trucco tras la final: "Hay que saber perder", apuntó

Poco tardó el riverense Germán Todino (Dodge), ganador esta tarde del Turismo Carretera en Toay, al bonaerense Juan Martín Trucco, quien lideró la carrera hasta la última vuelta, cuando fue superado por el Gaucho luego de un roce entre ambos.

El piloto de Tres Algarrobos acusó a Todino de "un toque que lo desacomodó" a la salida de una curva y esto permitió el adelantamiento del oriundo de Rivera, quien logró su quinta victoria en la popular categoría y la tercera de la temporada.

"En la última vuelta, para mi criterio, Germán comete un exceso y nos tocamos, me pone de costado y ahí me supera. Eso es lo que yo siento y veo arriba del auto. La tienen que ver los comisarios, eso ya no depende de mí", apuntó Trucco, quien también corre con Dodge, en declaraciones a la transmisión oficial de la TV Pública.

Además, sobre la final, el escolta detalló: "Fue muy exigente, clasifiqué toda la carrera, pero se opacó un poco ahora en esa última vuelta. Mi auto iba un poco mejor por lo derecho y el de él estaba mejor doblando. Me hubiera gustado ganarla ahí en pista, como fue durante toda la carrera, pero no se dio".

La respuesta de Todino llegó de inmediato: "Primero quiero decirle a Juan Martín que le gané bien. Fue un roce en plena aceleración, no tiene nada que ver. Que no se queje, porque es una maniobra lícita. Hay que saber perder y saber ganar. Como yo gané hoy, él puede ganar mañana. Hoy le tocó perder. Me concentré toda la vuelta, creo que hice mejor que él la chicana, y me tocó ganar a mí. Hice una buena carrera", dijo.

En la misma línea, el piloto oriundo de Rivera agregó: "Fue un carrerón, fuimos a fondo toda la carrera. Andaba muy bien por lo derecho Juan Martín, se me iba mucho en la recta. Pero yo en la serie mostré mucho mejor auto que él. Fui paciente y nos la llevamos a casa" expresó.

Finalmente, luego de analizar las cámaras de ambos vehículos, los comisarios deportivos le dieron la derecha a Todino, quien fue confirmado como ganador de la prueba.