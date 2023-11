Armando Manzanero regresó a los escenarios de la mano de la inteligencia artificial

En dos años Juan Pablo ha pasado de no poder cantar una sola canción de su padre, el aclamado cantautor mexicano Armando Manzanero, a ultimar una gira internacional en la que con inteligencia artificial revive al Rey del romanticismo, fallecido hace ahora tres años.

El proyecto ha sido largo y costoso, pero una absoluta “catarsis”, reconoce Manzanero en La Habana, horas después de probar su nuevo espectáculo en la Fábrica de Arte Cubano, uno de los referentes culturales de la capital.

“Volver a cantarlo, honrarlo y celebrarlo… Eso es algo que toma tiempo”, explica.

Desde el cielo

El concierto de La Habana, una “prueba” de lo que se podrá disfrutar en la gira llamada "Desde el cielo", duró alrededor de una hora y contó con la participación de las artistas cubanas Vania Borges y Haila.

El espectáculo, además de un repaso al enorme repertorio de Manzanero, trajo de nuevo a la vida al cantautor yucateco. El artista saludó “desde el cielo” al público a través de una pantalla, contó una serie de anécdotas sobre sus éxitos, conversó un poco con su hijo -quien interpretó alguno de sus temas- e incluso cantó con las invitadas mientras tocaba el piano.

Los comentarios, reacciones y ademanes de Manzanero en la pantalla -logrado todo con inteligencia artificial- a veces dieron la sensación de que se trata incluso de una videollamada con el artista, fallecido a los 85 años.

El artista Juan Pablo Manzanero, hijo del cantante y compositor méxicano Armando Manzanero.

El realismo que se vivió en la Fábrica de Arte Cubano fue tal que, por momentos, su hijo tuvo que parar porque le había ganado la emoción.

“Cantarlo es todo un proceso de corazón porque yo me he tardado casi dos años en que pueda interpretar una canción entera sin que se me cierre la garganta. Hasta la fecha yo creo que lo voy a seguir llorando de emoción, de nostalgia”, reconoce.

Para poder proyectar a Manzanero con inteligencia artificial, un equipo trabajó con el rostro del propio Juan Pablo Manzanero, quien se puso una guayabera y un sombrero como los que solía utilizar el Rey del romanticismo, e incluso tuvo que recrear alguno de sus movimientos. Se requirieron siete meses para dejar listos solamente 10 minutos de interacción.

La parte económica fue otro factor que ralentizó la presentación del proyecto final: “Vendí hasta mi auto”, contó el hijo. El espectáculo va a incluir la nueva canción de Juan Pablo Manzanero, "Desde el cielo", dedicada a su padre.

Nuevos discos

Aunque claramente Armando Manzanero murió sin saber que sería proyectado con inteligencia artificial, antes de fallecer trabajó con su hijo en una serie de actuaciones en las que se tenía planeado que apareciera como un holograma.

“Sin pensar que se nos iba a ir, yo le dije: ‘Oye padre, para cuando no tengas la posibilidad de viajar conmigo (a un concierto) te voy a poner en un holograma para que saludes a las personas”, rememora.

El hijo del autor de canciones como "Somos novios" y "Esta tarde vi llover" adelantó además que hay tres discos de ambos en colaboración “enlatados” que “irán saliendo” en el futuro.

El cantante espera que la gira no solo sea un éxito entre los miles de admiradores de las canciones de su padre sino que también pueda servir para llegar a nuevas generaciones, a pesar de que los más jóvenes escuchen otros géneros, como el reguetón.

“La música romántica nunca va a pasar de moda. Siempre van a llegar géneros nuevos que, definitivamente, arrasan con el público. Pero cuando una pareja de 15-16 años se quiere tomar la mano no va a escuchar una canción de ese tipo de género, (sino que) va a querer escuchar una canción romántica”, concluye. (Infobae)