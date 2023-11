Qué utilidad tiene la justicia restaurativa en la sociedad

“Debemos pensar cómo accionar de la mejor manera para erradicar la idea de que lo contrario a inseguridad es seguridad. Lo opuesto a inseguridad es convivencia, es decir cómo construir una mejor convivencia en la sociedad”.

Así sintetizó la abogada Diana Márquez la esencia de la justicia restaurativa, un método alternativo para la resolución de conflictos ubicado en un punto intermedio entre el abolicionismo y el punitivismo.

La especialista en la temática definió a esta herramienta como una manera de comprender los conflictos entre personas, incorporar la idea de “segundas oportunidades”, entender en qué posición está la víctima durante el proceso judicial y establecer cómo contribuir desde la comunidad para garantizar la “paz social”.

La finalidad de este mecanismo es restaurar los vínculos entre los “protagonistas del conflicto social que deriva en un conflicto penal”, y con los operadores a cargo de la articulación de este tipo de justicia.

“Como toda idea de justicia, es un ideal, pero en este caso tiene como ideal recomponer el entramado social, que es un proceso difícil que no se materializa de un día para el otro”, explicó la directora del área de Justicia Restaurativa de la Asociación Pensamiento Penal.

“Elaboramos por ejemplo la ley de víctimas de la provincia de Buenos Aires, pero debemos definir si la creamos para estar cerca de las víctimas, sobre todo las más vulnerables como de violencia de género, o si la hicimos solo para la inflación punitiva, es decir para apresar a más gente”, agregó Márquez, quien participó en el debate de la norma.

“La víctima, independientemente de sus derechos, es por sobre todas las cosas una víctima, que con frecuencia en un juicio termina siendo un testigo de lujo. Aparte, no es lo mismo ser víctima de un arrebato que de un secuestro extorsivo”, continuó.

Según la mediadora tandilense, los jueces adhieren cada vez más a este recurso a raíz de la importancia de -afirmó- “comprender otros enfoques” de la realidad.

“Soy realista”

La mirada restaurativa se puede aplicar inclusive en ámbitos “burocráticos” como el Poder Judicial y el actual sistema judicial, de acuerdo con el análisis de la fuente consultada.

“Noto que una buena parte de la Justicia, sobre todo los jueces que respetan las convenciones que Argentina firmó desde la reforma constitucional de 1994, se comprometió a entender otro tipo de mirada y ser realista con lo que tenemos”, opinó la coordinadora nacional de la agrupación Víctimas por la paz.

“No soy abolicionista ni punitivista; soy realista. El abolicionismo tiene fallas y aciertos en su lógica, y el punitivismo tiene una inflación absoluta que no revirtió los altos índices delictivos ni la gran cantidad de personas encarceladas”.

“El mundo binario entre abolicionismo y punitivismo nos llevó a no poder mirar todas las cosas que hay en el medio. Es como quienes piensan que solo hay villas miseria o countries, pero no es así porque en el medio está la mayoría de los ciudadanos que vivimos, sufrimos y tenemos algo que decir como comunidad.

“Además hay que tener en cuenta la diferencia entre la comisión de primeros delitos leves y segundos delitos, cuando en el medio (de ambas etapas) no se hizo nada con esa persona para mejorar su situación, a raíz de la cual llegó a delinquir. Todos sabemos eso: los jueces, fiscales, defensores, víctimas y ofensores”, completó.

En las cárceles

Márquez, directora del libro Víctimas por la paz, hizo hincapié en la creación de comités de prevención y solución de conflictos entre internos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, una política pública que incluye justicia restaurativa.

En las unidades penales esta metodología apunta a trabajar con personas que provocaron daños graves, como también por ejemplo en el marco de una pelea o falta de respeto entre presos.

“En estos casos se aplica justicia restaurativa para establecer qué ocurrió y por qué. Se pone en marcha un protocolo que el recluso debe cumplir durante 90 días y puede ser ayudar a sus compañeros que estudian en la primaria, leerles libros o trabajar en una huerta”, explicó.

“También debemos poner en juego la ética del cuidado y en esta cuestión la justicia restaurativa tiene mucho para decir, porque si no nos cuidamos como comunidad, estamos generando víctimas a cada paso y en todos los ámbitos.

“Desde una persona que tiene que ir a las 5 de la mañana a un hospital y le dan un turno para operarse 8 meses más tarde, hasta una persona presa y desde ya también una víctima de un delito”, cerró.

A entender de la experta, los resultados de la implementación de este proceso son satisfactorios.

"Cuanto más la sociedad conozca la justicia restaurativa, va a ser más beneficioso para las personas privadas de la libertad y estas políticas van a tener más apoyo", señaló la mujer.

"Sucede que la sociedad muchas veces no conoce las cosas muy buenas que se están haciendo dentro de las cárceles, para que los detenidos que recuperan la libertad puedan reintegrarse y convivir en comunidad".

"Porque lo que hay que practicar con estas personas es fundamentalmente la convivencia. Esto, que parece enorme, se hace con cada uno de nosotros en nuestros ámbitos; ni hablar en el ámbito penal, criminológico, carcelario y educativo", continuó diciendo.

“Bajar la edad no es solución”

Punibilidad. “La postura de bajar la edad de punibilidad no es solución, si antes no se analiza qué origina que un chico empuñe un arma o no pueda ser contenido por su familia, su barrio, su club o su escuela”, dijo Márquez, quien también es secretaria de una cooperativa de personas detenidas.

Crisis. “Hay una crisis humanitaria en contextos de encierro y los delitos son cometidos por personas cada vez más jóvenes”, dijo.

Multiplicidad. “Mi mirada sobre la justicia restaurativa no está enfocada en una instancia del proceso; se puede aplicar todo el tiempo e incluso hasta en la etapa de ejecución de la pena”, indicó Márquez.

Probation. La suspensión de juicio a prueba (probation) es una herramienta del sistema penal que contempla prácticas restaurativas.

Interés. Esta semana la letrada disertó sobre la temática en la ciudad. “Hay interés en las personas de Bahía que me convocaron porque todos constatamos que los índices de delincuencia no bajan y el hacinamiento en cárceles es tremendo”.

ONU. Desde hace años la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve la justicia restaurativa.