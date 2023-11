Cristian Zapata: “Recibir un reconocimiento en esta fiesta de las bochas me hizo muy feliz”

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

"El reconocimiento me llega en un momento hermoso, lo valoro mucho. Se cumplen diez años de aquel acontecimiento que quedó en la historia, como haber ganado el Mundial en tiro de precisiónvistiendo la casaca Argentina en mi propia ciudad. Lo que pasó conmigo no pasó con otro jugador en el mundo; todavía hoy la gente me demuestra cariño por ese momento tan lindo y emotivo".

Cristian Zapata todavía se emociona cuando retrocede en el tiempo y se sitúa en aquella calurosa tarde del 16 de noviembre de 2013, después de pegar un bochazo tremendo -para sacar el bochín de la cancha- que hizo estallar a un estadio repleto y dejó atónito al contrincante esloveno que pretendía quedarse con su gloria.

Ese momento pegó el grito de su vida, se arrodilló y se abrazó con todos los presentes.

"Tengo presente cada momento desde que volví al país en 2011. Allí empezó otra carrera deportiva para mí, porque empecé ganando todo: torneos argentino, sudamericano, el tercer puesto en el Mundial de Iguazú. Y el 2013, con la convocatoria al Sudamericano de Chile, donde gané en combinado y tiro de precisión. Y eso que nunca había jugado con una bocha de Zerbín", remarcó Zapata.

"Lo recuerdo día a día, partido a partido. Le debo agradecer a Gáspari, el DT, que no sabía si ponerme a mí o a Vitozzi en tiro de precisión. Se la jugó por mí, pese a que tenía mucha gente en contra porque yo estaba gordo y no era un atleta que daba el ejemplo", contó.

--¿Eso te fortaleció?

--No me afectó. Si fui diferente es problema mío. Nunca le hice mal a nadie, sólo me he perjudicado yo, nadie tiene derecho a juzgarme.

--La primera fase fue complicada.

--Sí. Estaba muy nervioso, me veía afuera. Después cambió, me fortalecí y llegué a ese momento mágico. Digo que soy un jugador tocado por la varita mágica.

--¿Es cierto que un amigo te adelantó el tiro del final?

--Un ángel. El "Negro" Prusingue me dijo que iba a tirar el bochazo de mi vida, complicado; y que en ese momento tenía que pensar en lo más lindo que me había pasado en la vida. Fue maravilloso, llegó el momento, pensé en el nacimiento de mi hijo, Luiz Otavio, y pasó lo que pasó.

"Al bochín lo veía lejos, pero nunca supe qué movimientos hice, cómo salí corriendo. Cuando veo los videos me sorprendo, le pegué firme. Después de abrazarme con todos lo fui a buscar al 'Negro' y nunca lo encontré. La vida se lo llevó al cielo, me quedó esa frase picando y las ganas de agradecerle, pero yo me fui de Bahía y nunca más lo pude ver", apuntó.

--Ese clima que se vivió en aquella final sorprendió a los europeos.

--Es así. Los europeos no están acostumbrados a ese festejo que a mí me salió de adentro. Fijate que le tocaba definir a él, tenía la chance de pegarle al chico, pero su tiro fue bastante defectuoso. El entorno ya era de festejos, la gente estaba enloquecida.

--Igual tu mejor momento deportivo fue antes, estando en Brasil.

--Jugaba juegos diferentes, como el raffa volo, lo había incorporado muy bien. Por eso ahora, con más edad, puedo seguir vigente. Gané un torneo reciente en Itajaí, donde jugué para Balneario

Camboriú, en individual y parejas en la modalidad raffa volo.

"En realidad juego para el club San José de Sao Caetano (San Pablo), pero en Brasil se puede pedir un préstamo y pasar a otro club. El 1 y 2 de diciembre estaré nuevamente representando a Balneario Camboriú en la región de Santa Catarina".

--Volver a San Pablo te arrima a un familiar muy querido.

--A mi hijo. No me salió bochófilo, pero sí se dedicó a estudiar y para mí es un orgullo. Mira mis videos, se contacta siempre y pregunta por las bochas y cómo me va.

--Tuviste la suerte de jugar y ganar tres torneos Argentinos individuales.

--Gané tres y dos de ellos de manera consecutiva, porque en siguiente perdí la final con Danilo Escobar. En total fueron siete finales individuales, en todas representando a Chaco, con tres títulos y cuatro subcampeonatos. También jugué y gané torneos de parejas y tríos representando a Provincia de Buenos Aires, con Raúl Basualdo, Jonathan Nardi y Eduardo Luján. Y tengo otra ganada de parejas con Basualdo y Mendizábal", contó.

El martes, en el club Catamarca, donde transcurrió gran parte de su adolescencia, Cristian Zapata jugará, junto con el "Pochi" Gómez, un partido de parejas.

--¿Cómo tomás este reconocimiento de la ABB?

--Me emociona. De chico veía los homenajes a gente mayor y pensaba que algún día me iba a tocar. Se ve que estoy grande, jajaja.

"Agradecido a Rodrigo Catini y su comisión, también. En Bahía le debo mucho a Silvio y Roberto Kaddour, Osvaldo Catini y muchos amigos que siempre están. Y en especial a mi mamá, que es lo más grande que tengo", resaltó.

--¿Cómo ves a Bahía Blanca?

--Bien. Lamento la lesión de Bardelli, un gran jugador y mejor persona, pero creo que Jony Nardi está acostumbrado a estas paradas porque ya ganó torneos Argentinos. Y el equipo es muy competitivo, por lo que creo Bahía va a estar entre los cuatro mejores.

“Siempre voy a volver al pago; a jugar o a cumplir con los clubes de bochas, porque esa es mi esencia, así me formé”, dijo Cristian Zapata.