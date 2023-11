“Bahía Blanca y Punta Alta, con sus puertos, deben trabajar unidas”

A casi tres semanas de los comicios que lo consagraron intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño se prepara para dejar el puerto donde trabajó durante 20 años, para desempeñar un nuevo rol desde donde seguramente buscará que el crecimiento de la estación marítima derrame sus frutos en Punta Alta y la región.

En un proceso similar al de Federico Susbielles, titular del puerto de Bahía Blanca que también acaba de ser consagrado intendente, este joven de 38 años apuntaló buena parte de su campaña con los logros obtenidos en su gestión al frente del ente portuario.

Hoy puerto Rosales, sobre todo a partir de la ampliación del oleoducto que llega desde Vaca Muerta, no sólo se consolidará como la principal terminal petrolera bonaerense, sino que será el principal puerto exportador de crudo del país.

Ya con un pie en la comuna rosaleña, pero con otro aún en el puerto, Aristimuño dialogó con “La Nueva.” sobre esta y otras cuestiones que hacen al crecimiento.

A continuación se transcriben los tramos principales de la entrevista.

--¿Le va a costar despedirse de Puerto Rosales?

--Sí, claro, me va a costar. Me está costando horrores despedirme de Puerto Rosales, son casi 20 años. De todas formas, dejo un gran equipo de trabajo, que es el equipo de planta permanente. Yo voy al licenciar en el cargo para después del mandato de volver, pero la verdad que sí, que lo voy a extrañar muchísimo.

“De todas formas confío muchísimo en el equipo que me acompañó hasta ahora: tienen mucha experiencia y varios incluso llevan la misma cantidad de años que yo o más en el puerto, así que estoy muy contento en ese sentido. Por otro lado, estoy muy confiado en que van a seguir trabajando fuertemente, igual después seguramente vuelva como director en representación del Ejecutivo y demás.”

--Una mayor vinculación entre el puerto y la comunidad, así como la diversificación de cargas y el fomento del empleo, fueron aspectos claves de su gestión al frente de Puerto Rosales. ¿Qué pueden esperar la ciudad de Punta Alta y el puerto a partir del 10 de diciembre?

--Una sinergia con puerto Rosales y el municipio trabajando fuerte. Me parece que el crecimiento portuario tiene que derramar en la ciudad, tenemos que trabajar mancomunadamente, sin disociaciones, y generando políticas públicas a largo plazo. El puerto tiene que ser para Coronel Rosales, para Punta Alta, un norte y tiene que ser generador de políticas de Estado de largo plazo.

--Con Federico Susbielles, por primera vez en la historia, los puertos de Bahía Blanca y Rosales lograran una sinergia que resultó beneficiosa y aspira a lograr beneficios conjuntos. Ahora los dos pasarán a ser intendentes a partir del 10 de diciembre, ¿puede esperarse algo similar entre ambas ciudades y ambos puertos unidos por el estuario?

--Sí, sin duda me parece importantísimo el vínculo con Federico, con Bahía Blanca, hay muchísimo trabajo, El miércoles tuvimos un encuentro con el gobernador Axel Kicillof y Federico, planteó también el crecimiento en clave regional, lo que venimos sosteniendo en el puerto y en Zona Franca. Me parece fundamental pensar en ese esquema.

--En un escenario donde se esperan grandes inversiones portuarias, sobre todo en materia energética.

--Sí, ya están llegando inversiones en materia portuaria y en materia energética y esto debe colaborar al crecimiento de la región. Bahía, con su con su enorme potencial es clave y hay que mantener un trabajo muy articulado, que puede incluir hasta corredores municipales y pensar en estrategias también administrativas para para ir resolviendo el problemas comunes a Bahía y Rosales, como el tema del agua y de la conectividad, así que tenemos que trabajar juntos.

--¿Qué puede comentar de la radicación del Grupo Conarpesa? ¿En qué punto está el proceso iniciado por la pesquera?

--Está muy avanzado. A mediados de semana estuvimos con el gerente de Relaciones Institucionales de la compañía que vino al puerto. La cámara de frío está avanzadísima, calculamos que en cuatro meses se termina, así que para la próxima temporada ya se podrán hacer descargas, así que estamos muy contentos.

Horizonte exportador

--Indudablemente Puerto Rosales va a tener un nuevo perfil gracias a la mayor afluencia de petróleo de Vaca Muerta, pero otra gran obra es la construcción de un muelle offshore por parte de Oiltanking Ebytem y la ampliación de playa de tanques. ¿Es correcto que el muelle deberá estar terminado en mayo de 2024?

--Se está trabajando muy fuerte. No sabría decirle, en términos reales, si para mayo de 2024 estará terminado, lo veo muy auspicioso.

“De todas maneras, lo observo permanentemente y no se ha avanzado todavía en la construcción, así que no creo que se llegue a mayo de 2024. Quizás el objetivo de la empresa se demore algún tiempito más, no mucho más, pero seguramente algo más”.

--Esa inversión, destinada a operar con buques de mucho mayor tamaño requiere más calado, ¿qué puede decir de las obras de dragado necesarias?

--Se mandó parte de documentación técnica a Bahía Blanca. En principio no se va a hacer un mayor dragado, se va a trabajar con los calados actuales, veremos cómo se va desarrollando las unidades de negocio y cómo van también requiriendo las navieras, mayor calado, pero en principio, insisto, no es que necesitemos de manera urgente mayor profundidad.