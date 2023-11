110º Aniversario de Stroeder: Una fiesta de tres días, con artistas locales y regionales, para bailar y divertirse

Los integrantes de la Comisión de Festejos de Stroeder encaran un fin de semana cargado de expectativas y buenos deseos para celebrar los 110 años de vida de la Capital del Coraje.

“Estuvimos trabajando mucho, tratando de hacer actividades durante todo el año para recaudar fondos. Nuestra idea era traer algún artista nacional, pero por los altos costos finalmente decidimos llevar adelante una propuesta menos ambiciosa, pero muy focalizada en lo local y regional”, explicó Mariana Dehenen, titular de la Comisión de Festejos.

“El hecho de organizar una fiesta implica pensar no solamente en lo que vas a poner arriba del escenario, sino en el artesano que va a participar, el gastronómico que va a apostar a la fiesta. Entonces si bien la fiesta no va a tener shows nacionales, si les puedo garantizar que va a tener muy buenos artistas de la zona, y vamos a bailar y a divertirnos en el marco de una gran fiesta en la que todos participemos y que no se pierda el objetivo central que es festejar un aniversario”, destacó.

A las 10 de hoy se celebrará el aniversario de Stroeder con la vuelta del tradicional desfile y paseo criollo, sumado al acto oficial encabezado por el intendente José Luis Zara y el delegado de la localidad, Emiliano López.

Además del Paseo de Artesanos y Microemprendedores, así como los puestos gastronómicos, durante la fiesta habrá espectáculos para toda la familia en la plaza central de la localidad, con entrada libre y gratuita.

Hoy, tras el desfile, paseo criollo y el acto protocolar, actuarán Pescado en Tránsito, Fitdance Bengagegym, Sofía y Darío Rozas, Corazón Gaucho Infantil, la banda Cause (homenaje a The Beatles), Corazón Gaucho Adolescente, Los Mosquitos y Vera Méndez, para terminar con un gran baile popular amenizado por Trío Show.

Mañana se efectuará la Caminata Aniversario (de 4 kilómetros de extensión, abierta a vecinos de todas las edades), una prueba de carreras cortas recreativas y una actividad de cicloturismo de 5, 10 y 20 kilómetros.

Además, actuarán Luna en Órbita, la Escuela Aman La Danza, Vero Carrillo, Mujeres Folklóricas, Merakyfolk, Ayelén Reguera y el dúo Jessi y Jhonn.

Ayelén Reguera.

Decorar las viviendas

Como es tradicional, la Comisión de Festejos organizó para esta celebración una actividad destinada a decorar los frentes de las viviendas, instituciones y comercios.

“La idea es que la gente de Stroeder se sienta parte de la fiesta. Quisimos incentivar a la gente para que continúe decorando su casa porque Stroeder es quien cumple años, es nuestro lugar en el mundo y tenemos que vestirlo de fiesta”, sostuvo Dehenen.

Recordó que también se repararon a nuevo los carteles de ingreso desde la ruta nacional 3 y el ingreso desde las vías.

"Estamos muy contentos con eso porque la realidad es que los días previos tiene un gustito especial de que falta poquito pero falta mucho por hacer”, dijo.

En otro orden, señaló que los ha sorprendido la cantidad de artesanos y de gastronómicos que se han inscripto, han superado en los números que venían trayendo en los últimos años.

“Habrá más de 20 gastronómicos y más de 40 artesanos, vamos a tener actividades deportivas para toda la familia, van a haber inflables y otro tipo de juegos para los chicos en la plaza y este año el desfile se va a hacer en conjunto con el acto protocolar. Es decir, desfile, acto y paseo criollo”, destacó.

“Mañana vamos a arrancar al mediodía con todo lo que tiene que ver con las actividades deportivas y va a haber cicloturismo de 5K, 10K y 20 k, más una caminata con obstáculos como para hacer algo diferente”, indicó.

Confirmó que quienes se inscriban van a tener una remera de regalo. También habrá actividades para los chicos como vóley y futbol, en la plaza.