Liniers arrancó la pretemporada bajo la tutela del "Mana" Graf

Con el DT Claudio Graf a la cabeza, Liniers también inició su pretemporada de cara a la edición 2023 del Federal A.

"Mana" --quien reemplazó a Marcelo Fuentes-- está acompañado por Emiliano Romero (ayudante de campo) y Ariel Bosotina (preparador físico).

El chivo ya sumó al arquero Facundo Désima (de último paso por Deportivo Merlo), el defensor Renzo Paparelli (ex Central Norte), los mediocampistas Gonzalo Baglivo (ex Camioneros) y Gastón Ortiz (ex Paz Juniors) y el delantero Stéfano Zarantonello (Marinhense, de la tercera división de Portugal).

Por su parte, regresaron el defensor Gianluca Falcioni (retornó de Defensa y Justicia) y el mediocampista Valentín Jouglard (desde Gimnasia y Esgrima de La Plata).

Además, acordaron su continuidad Lucas Partal, Mauro Martínez, Gonzalo Barez, Franco Lefiñir, Mariano Mc Coubrey, Julián Taverna, Sebastián Leguiza, Nicolás Benavídez, Manuel Cutrín, Alexis Bulgarelli, Franco Franzino, Valentín Otondo y Enrique Narvay.

En tanto, se sumarán a entrenar desde la local Valentino Torres, Iván Fernández, Julián Monteverde, Enzo Chamorro, Joaquín Parra y Gabriel Ullmann.