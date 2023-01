"Se llevaron más de $ 400 mil en mercadería y no alcancé ni a abrir el local"

Mercadería por un valor aproximado de 400 mil pesos fue el botín que se llevaron delincuentes de una zapatería ubicada en calle Nicolás Pirez al 2100 y que aún no había abierto.

La propietaria del lugar, Sindy Valiente, le contó a La Nueva. que "los delincuentes ingresaron ayer por la noche. Teníamos toda la mercadería acumulada en el fondo, porque estábamos esperando algunos detalles para abrir el local."

"Unos días antes de las fiestas es que trajimos todo para acá y nos quedaba poner los vidrios y pensábamos abrir en éstos días. Creo que nos robaron más de 200 pares, entre zapatillas, pantuflas, pantubotas de invierno, de todo un poco se llevaron. Si bien ya había contratado una alarma, no estaba colocada porque me faltaban terminar los vidrios del frente", señaló.

"Me tiraron todas las cajas, sacaron todas las zapatillas, había cosas acumuladas para el invierno que estaba todo guardado en un estante, que gracias a Dios no me robaron. Este local es nuestro, lo hicimos con mi marido con mucho sacrificio y te genera mucha impotencia porque se llevaron más de 400 mil pesos en mercadería y no alcancé ni a abrir el local. El que es comerciante sabe lo que cuesta empezar un comercio", añadió.

La mujer se dio cuenta de lo sucedido al arribar esta mañana al local.

"Me genera mucha bronca porque, además de lo que se llevaron, dejaron pares discontinuos, por lo que cual no sirven ni para vender ni para ellos. Ingresaron rompiendo la puerta del costado. Como la pared estaba recién pintada dejaron todas las marcas, por lo que Policía Científica se encuentra trabajando en eso. Hicimos la denuncia en la comisaría Quinta", contó.

Cree que fueron más de uno los malvivientes que ingresaron al local.

"No quiero tener problema con nadie, por lo que no puedo acusar a nadie, aunque ojalá que la Justicia pueda encontrar de quién son los rastros que quedaron en la pared, no solamente para recuperar la mercadería, sino también para que no sigan robando. A los que nos levantamos temprano a trabajar, todo nos cuesta el doble. Es un gran sacrificio lo que hicimos", sostuvo.

"Y me llama la atención que estuvieron un buen tiempo y aparentemente fue como a las 9 de la noche. Ahora queda ver las cámaras de la esquina", agregó.

La damnificada se mostró fuerte, a pesar del duro golpe recibido.

"Ahora lo que queda es levantarse y seguir. No me voy a dar por vencida y vamos a intentarlo de nuevo", cerró.