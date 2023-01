Stefi Roitman le preparó una sorpresa a Ricky Montaner en su primer aniversario

Stefi Roitman y Ricky Montaner cumplen un año de casados, la pareja había celebrado con una lujosa boda en El Dok, Exaltación de la Cruz en enero del 2022.

El cantante publicó una foto junto a la influencer, mientras que ella compartió la sorpresa que le preparó.

"Estoy tratando de conseguirle a Ricky un brunch sorpresa de aniversario porque el que nos gusta estaba cerrado. Le oculté las historias por un momento así no ve esto", dijo Stefi en sus historias de Instagram.

Tras trabajar para sorprender a Ricky, la modelo argentina logró completar su plan. "Lo logramos, yo ahora le voy a decir a Ricky que no lo logré porque estaba cerrado y no me dieron bola”, insistió. Luego filmó a su esposo y este le dijo: "Estoy seguro que sí conseguiste sino me hubieses llamado contándome todas las otras opciones que había".

La actriz continuó mostrando la organización de su sorpresa y compartió una foto de una merienda en la playa. "Feliz aniversario con nuestros croissants favoritos. Te amo RM", escribió Stefi.

Además, compartió una foto para rememorar el día de la boda. "Soy la más afortunada. 365 días de casados. te amo te amo te amo. gracias por ser el mejor compañero de la vida entera. me hacés la mujer más feliz", expresó en sus historias.

Por su parte, el integrante de "Mau y Ricky" le escribió una dedicatoria a su esposa. "Hoy cumplo un año de casado con la mujer de mis sueños.. soy el más afortunado..me hizo reír todo el año y me enamoró todos los días", relató y agregó: "Despertarme al lado tuyo todos los días es algo así como haberme ganado la lotería. Llevo 365 mañanas siendo tu esposo y voy x todas". (NA)