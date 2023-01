Ponzio: su nuevo rol, cómo es Demichelis y el River que se viene

Leonardo Ponzio es una institución en River, pasarán los años y las próximas generaciones hablarán de él así como la de hoy habla del Beto Alonso, Amadeo Carrizo o Enzo Francescoli.

Se ganó su lugar en el corazón del hincha a base de sacrificio, liderazgo y títulos, actualmente se desempeña en la Secretaría Técnica junto al Príncipe.

"Llevo bien mi nuevo rol, tengo un gran compañero al lado que es Enzo. Esa admirable en el lugar en cual me puso, estoy al lado suyo. Tenemos bastantes charlas y mucho consenso. Es raro ver una pretemporada desde afuera, pero lo voy asimilando. El jugador de fútbol dice que nunca va a olvidar, que esas situaciones no las va a vivir en ningún otro rol. Pero hay que tener la cabeza para ayudar en otro lado. Tuve un año afuera, ahí te das cuenta de lo que es el club”.

Además agregó: “Ahora a disfrutarlo al lado de Enzo y del cuerpo técnico, ir creciendo, tener diferentes miradas, tener la mirada positiva. Ahora que tomamos decisiones, hay que tomarlas por el bien de River para conseguir títulos, que es lo que este club nos demanda. Mis amigos saben que en los últimos tiempos me preguntaban poco sobre quién jugaba, ahora saben que me tienen que preguntar cómo estoy".

"¿Qué dijo sobre Demichelis? Cuando me estaba por retirar, Marcelo me decía que hay que prepararse y Martín se preparó. Estaba esperando un lugar en algún club en el que pudiera dar todo para lo que se preparó. En el día a día lo veo de la misma manera que Marcelo entendía que era el mundo River: exigencia, mucha pelota, preparase para un juego dinámico, tiene jugadores a los que hay que sacarles el máximo. Ahí entendés por qué Marcelo te decía que había que prepararse. Hay que ayudarlo desde el mejor lugar que él vea que le podemos ser útil".

También se refirió al uso de la tecnología en el fútbol: "A lo mejor son cosas que ya estaban acá pero él las trabaja con más énfasis. Hay un aparato que mide la velocidad y están continuamente trabajando con ése, que mide en metros por minuto. Con Marcelo también estaba, pero ahora le están bastante cerca. Son cuestiones que vas año a año teniéndolas, pero la exigencia, la dinámica y el imponer el ritmo del partido son cosas que River tiene que hacer".

Ponzio también se refirió al River que se viene

"Se va a ver un River de tenencia, velocidad, de poder tener siempre el control, con jugadores participativos. Veo mucha pelota, participación, control, ser vertical, que todo termine bien. El torneo o el año en sí te va poniendo a cada jugador en su lugar y va marcando la dinámica del equipo", señaló.

"Martín está tratando de que todos tengan asociación y se vayan conociendo a la manera que tiene de jugar. En el mundo River hay pequeños cambios de un técnico a otro: no hay que copiar y pegar porque no es lo mejor, no sería un entrenador en sí, pero siempre hay que salir a ganar y controlar", concluyó el ídolo.