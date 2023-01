Agua: la Provincia licitará una obra clave por más de $ 2.100 millones

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

A 50 años de su habilitación, y en tan mal estado general que hoy se encuentra fuera de servicio, el Ministerio de Infraestructura y Servicios de la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Aguas y Cloacas (DIPAC) licitará la rehabilitación del acueducto de calle Brandsen.

Se trata de una cañería, de 3.600 metros de recorrido, considerada clave para la provisión de agua a gran parte de la ciudad que permitirá manejar, con criterio, las presiones en la red.

En las últimas décadas son incontables las veces que el acueducto quedó fuera de servicio por roturas, fallas en sus juntas y mal funcionamiento de las válvulas, todos inconvenientes que exigían obras de gran magnitud, al tiempo de afectar —de manera drástica— el suministro de agua.

Prueba de la importancia del trabajo a realizar es que tiene un presupuesto oficial de $ 2.101.132.931, en valores estimados a septiembre del último año.

De qué se trata

El objetivo del trabajo apunta a la rehabilitación del acueducto de hormigón existente, el cual tiene un primer tramo de 1.100 mm de diámetro: desde la cisterna principal de 30.000 m3 del establecimiento Independencia de Aguas Bonaerense SA (ABSA), hasta la intersección de Brandsen con la avenida Napostá.

Desde allí sigue su recorrido con una cañería de 820 milímetros de diámetro, hasta Undiano y Chile, sumando en total 3.600 metros.

El acueducto forma parte del anillo principal de distribución de agua y hoy se encuentra fuera de operación como consecuencia de la falta de mantenimiento en el tiempo, por sus repetidas fallas, las roturas y el mal funcionamiento de las válvulas y piezas especiales.

Habituales reparaciones en la calle Brandsen. Tras la obra anunciada, no se volverán a realizar.

Desde el ministerio reconocen que “posee un estado que lo hace inoperable”.

Esta situación tiene un alto impacto en muchos barrios ya que, también, cumple una función de regulación de la presión de la red y un aporte de agua que no pueden ser sustituidos por ninguna otra alternativa.

Su rehabilitación permitirá sumarlo a los acueductos principales norte y sur, ambos de 600 mm y beneficiará, además, a Ingeniero White y a General Daniel Cerri.

El sistema

Una de las dificultades para realizar la rehabilitación del acueducto ha sido siempre la complejidad para acceder al mismo: por la profundidad en que se encuentra, que obliga a una importante rotura del pavimento, una estructura de contención en la zanja para evitar su derrumbe, la depresión de la napa y a trabajar en un espacio muy reducido.

Por esta razón, para su recuperación se utilizará una metodología de tipo no destructiva, mediante la inserción de una vaina in situ (sistema conocido como CIPP, por sus siglas en inglés Cured in Place Pipe), que dará forma a un nuevo acueducto dentro del existente.

Esa vaina es estructural, diseñada para resistir las solicitaciones propias de un acueducto, tanto externas como internas, en forma independiente a la tubería existente, pudiendo soportar, incluso, las depresiones que se generan durante la operación del sistema.

Se dispondrá, además, el cambio de las válvulas esclusas, mariposas, de aire y de desagües, en correspondencia con las existentes, la mayoría fuera de servicio o con problemas de funcionamiento.

Tendrá lugar, asimismo, un conjunto de trabajos complementarios a fin de asegurar el correcto funcionamiento y operación del nuevo acueducto.

El sistema de entubado a implementar, también llamado manga o encamisado, es una tecnología de rehabilitación que resulta respetuosa del medio ambiente.

Se instala con poca alteración del entorno y se utiliza en tuberías de cualquier tipo de material, incluyendo hormigón, sección y diámetro.

Una cañería dentro de otra

El procedimiento consiste en la colocación de una manga flexible de poliéster que recubrirá la superficie interior de la tubería existente, la cual está impregnada de una resina que genera su resistencia estructural.

Esta técnica permite la reparación sin que sea necesario realizar excavaciones, evitando filtraciones, penetración de raíces, pérdidas de presión y corrosión.

La manga es introducida en la red a rehabilitar y es impulsada a lo largo de la tubería mediante una columna de agua o aire, invirtiéndola y presionándola contra las paredes existentes.

Luego se aplica vapor o agua caliente, lo cual crea una reacción química en la resina que produce su polimerización y así se forma un nuevo tubo en el interior del que se ha rehabilitado.

El sistema aplicado (der.) con la imagen de cómo se encuentran las cañerías (izq.).

Al ser autoportante, mantiene la capacidad de conducción original y posee, además, el espesor adecuado para soportar el peso de la tierra y el nivel freático.

La nueva cañería queda entonces con un revestimiento interior de polipropileno que, además, tiene un coeficiente de rozamiento que mejora la circulación del agua en un 38 % respecto al hormigón.

El resultado, señalan los técnicos, equivale a un tubo nuevo con una vida útil superior a 50 años.

La convocatoria

Se trata de la licitación pública internacional denominada Rehabilitación acueducto calle Brandsen, en Bahía Blanca.

La apertura es el 8 de febrero del corriente año, a las 11, en salón de actos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Calle 7 N° 1267, de la ciudad de La Plata.

El presupuesto oficial es de $ 2.101.132.931, a valores del mes de septiembre de 2022.

El financiamiento es del Banco de Desarrollo América Latina.

El plazo de obra es de 360 días corridos y al pliego se puede acceder (en forma gratuita) en www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones

Recambio de cañerías en la planta urbana

Al menos en los tres módulos adjudicados a la UTE de las firmas Ecosur y Coince, ya está en obra de recambio de cañerías en la planta urbana de nuestra ciudad.

En ejecución están dos de los grupos y la semana entrante dará comienzo el tercero en la zona de Villa Harding Green.

Si bien se avanza a buen ritmo, existen algunas dificultades por la falta —en el mercado— de algunas piezas de empalme.

Este recambio se realiza en 200 manzanas del casco urbano, una intervención nunca antes registrada que permitirá el reemplazo de las cañerías de distribución del micro y macrocentro, una instalación —en muchos casos centenaria— de hierro fundido, que ha perdido gran parte de su capacidad de conducción original y sufre pérdidas en todo su recorrido.

Siete empresas serán parte del reemplazo de 83 mil metros lineales de cañerías, organizada la obra en dos grupos de cinco módulos cada uno, con un presupuesto total, a mayo 2021, de 1.039.846.343 pesos.

Los módulos 1 y 5 fueron adjudicados a la UTE Aleste, Marle Construcciones y Rimsol, mientras que los números 2, 3 y 4 a la UTE Proba y Tecnipisos. Los módulos 6 a 10 estarán a cargo de EcoSur y Coince.

Los plazos de las obras varían entre 360 y 540 días corridos.

El área que se intervendrá abarca el cuadrante delimitado por calles Juan Molina y Montevideo, entre Sixto Laspiur y Castelli, más unas 60 manzanas en barrios periféricos.