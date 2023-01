Volver a la Luna a imprimir edificios

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

En diciembre último se cumplieron 50 años de la última misión del programa Apolo de la NASA, por la cual el hombre llegó a la Luna. Fueron seis viajes entre 1969 y 1972. Y si bien desde entonces esa aventura espacial no se ha repetido, la agencia norteamericana no ha dejado de trabajar pensando en generar propuestas para que ir al satélite no sea nada más marcar huellas en su suelo sino poder permanecer un tiempo determinado.

Por eso ahora ha decidido financiar tecnología capaz de permitir construir en la Luna a mediante una impresora 3D y firmó un contrato de 57 millones de dólares con la constructora ICON, con la idea de construir carreteras, plataformas de lanzamiento y viviendas en suelo lunar.

"Para explorar otros mundos, necesitamos tecnologías innovadoras, adaptadas a esos entornos", dijo el director Espacial de la NASA, Niki Werkheiser.

ICON, con sede en Austin, capital de Texas, busca desarrollar una impresora 3D factible de ser transportada a la luna y que utilice recursos lunares como materiales de construcción y así establecer una presencia humana sostenida en el lugar. El programa apunta a llevar a una mujer y un hombre a la Luna en 2024, antes de dar el próximo salto gigante, enviar humanos a Marte.

A prueba de balas

Para lograr cualquier tipo de presencia permanente en la superficie lunar, es necesario construir estructuras robustas, que brinden protección contra la radiación y los micrometeoritos, más fuertes que cualquier hábitat inflable o de metal.

La idea es cambiar el paradigma de “ir y volver” al satélite por el de “llegar y quedarse”. Para eso se necesitan sistemas resistentes y capaces que usar los recursos disponibles en la Luna.

ICON también colabora con la NASA en el diseño de Mars Dune Alpha, una estructura impresa en 3D diseñada para simular la vida en Marte. Pero no es la única firma que está explorando estas técnicas. El estudio de arquitectura SOM y la Agencia Espacial Europea diseñaron un asentamiento Lunar, llamado Moon Village, compuesto de módulos inflables. Por su parte, el estudio del arquitecto Norman Foster dio a conocer también una propuesta para imprimir edificios en 3D en suelo lunar.