El año empezó con 26.000 veraneantes en Pehuen Co

La ocupación de alojamiento en Pehuen Co alcanzó el 100% en el que podríamos decir que fue el primer fin de semana del 2023, contándose unas 26.000 personas en la localidad balnearia rosaleña, de acuerdo con datos aportados por el Municipio.



Además del aluvión de veraneantes, la 14ª edición de la fiesta “Hasta que salga el sol” que se realizó para recibir el año nuevo, atrajo a más de 6.000 de ese total, en la bajada de playa Rosales.



De acuerdo con las encuestas que habitualmente realiza la Oficina de Turismo, la procedencia de los turistas fue en su mayoría de la provincia de Buenos Aires, alcanzando un 53% del total de ingresos. Esta cifra se discrimina en un 35 % de bahienses, 8 % de Punta Alta y un 10 % que suma otros distritos bonaerenses. Hubo también turistas de La Pampa (11,8%) y Neuquén y Córdoba (ambos con un 5%), entre otras provincias.



Según la encuesta oficial, los visitantes eligieron Pehuen Co como destino por la posibilidad de contar con mar y playa (32% ), por la tranquilidad con la que se reside en la villa (29%), por la cercanía del destino turístico (14%) y por la posibilidad que les otorga la localidad de pasar tiempo con familia y amigos (un 10%). Además, el 95 por ciento de los consultados aseguró que volvería a Pehuen Co.



El 22,5% de los encuestados llegaron a pasar el día, un 50 por ciento aseguró que su estadía iba de 2 y 5 días, y un 27,5% por más de 5 jornadas.



La villa balnearia rosaleña acaba de cumplir 74 años desde su fundación y las expectativas están puestas en que sea una buena temporada estival, tanto para los veraneantes como para el comercio y la industria turística.