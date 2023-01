Ola de calor: piden extremar medidas para prevenir incendios

Por Gustavo Pereyra



Las temperaturas máximas en Punta Alta y las localidades del distrito superaron los 33 grados desde mitad de la semana y fueron aumentando, con los valores más altos previstos para hoy, mañana y el lunes, cuando podría pasar los 40°. Por eso, desde la Dirección de Protección Ciudadana y Medioambiente del Municipio de Coronel Rosales pidieron extremar las medidas de precaución para evitar incendios forestales.



Según informaron, el índice de peligrosidad de incendios es extremo. ¿Por qué? En gran parte, se debe al incremento del calor, pero se le suma la intensidad del viento preponderantemente del norte y nor noreste, además de la baja humedad relativa y la falta de lluvias al menos hasta el martes.



Agregaron que la Ordenanza N° 3.510 prohíbe la quema no controlada y no autorizada de pastizales o de cualquier otro tipo de vegetación en todo el partido. En tanto, la N° 3.618 exige la realización de cortafuegos y alcanza a concesionarios en zonas turísticas, campings, complejos hoteleros o de cabañas, propietarios de campos, casas de veraneo, clubes y predios de esparcimiento en general que deberán tomar las medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo que pueda provocar el inicio de fuego.



Desde Protección Ciudadana y Medioambiente señalaron que los permisos de quema controlada no se otorgan en estas épocas, por lo que pidieron expresamente que no se utilice el fuego para estos fines, ni tampoco para la quema de restos de poda, basura, rastrojo y desmalezamiento de terrenos.



Y exhortaron a los vecinos a realizar en cada predio las prácticas preventivas que estén a su alcance, tales como calles cortafuego, limpieza de alambrados, construcción de reservorios de agua, además de mantener piletas de natación y tanques australianos llenos este verano, pues esa reserva de agua es indispensable en caso de que ocurra un incendio.



“En ningún caso arrojen fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas y recuerden que la mayoría de los incendios se originan y ocurren a raíz de la falta de precaución”, remarcaron.

También recordaron que las fogatas solo están permitidas en lugares habilitados como campings, complejos o campamentos.



“En ningún caso enciendan fuego debajo de los árboles, no solo por el peligro de incendios que ello implica, sino por el daño que ocasiona el calor a la planta, que es un organismo viviente —agregaron—. Tengan en cuenta que el viento puede propagar una mínima fogata ocasionando un incendio.”



Teléfonos útiles

Bomberos voluntarios de Punta Alta

100 y 2932 42 1111

Bomberos voluntarios de Pehuen Co

2921 49 3821

Guardia de Protección Ciudadana

103 y 2932 156 17 541



La salud, también

La ola de calor obliga también a tomar los recaudos para evitar la deshidratación. Es así que el Servicio Meteorológico Nacional recomendó aumentar el consumo de agua sin esperar a sentir sed, evitar las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, no exponerse al sol en exceso ni entre las 10 y las 16 y prestar atención a bebés, niños y adultos mayores.

También evitar comidas muy abundantes, ingerir frutas y verduras, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de protegerse con sombreros y anteojos oscuros y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.