La "Pitu" Pereyra fue la reina en la noche de reyes

"Tengo una alegría inmensa, lo festejé con mis compañeros. Es la primera vez que gano esta carrera que vengo corriendo desde 2005. Disfrutando de esta carrera tradicional donde lo más lindo es la presencia de toda la familia del atletismo".

María de los Ángeles Pereyra tiene por costumbre participar en todo evento atlético local dentro del calendario anual, aunque todos saben que su fuerte es el Trail y Montaña, uno de los eventos mundiales más exigentes para el atleta de alto rendimiento.

"Terminé un poco shockeada porque es una de esas competencias donde siempre quise ganar. La exigencia en el recorrido corto es mayor, no podés ir regulando demasiado. No pensaba terminar primera porque hay muy buenas competidoras", dijo la "Pitu", quien estuvo acompañada de Martín Gilberto, su padre, y el resto de su familia: sus hijos Constantino y Benicio, su marido Hernán.

"Mi mamá, Gladys, no pudo venir. Y mis hermanos que están lejos pero siempre me hacen el aguante", apuntó.

-Se dio algo similar a lo ocurrido con Cristian Cabrera: dos viejos competidores ganan por primera vez.

-Tuvimos que esperar bastante, jajaja. En el Circuito de Reyes participan muchos atletas de afuera, te medís con los mejores del país. Se ve que en esta edición no estuvieron las grandes figuras y pudimos aprovechar nosotros, los que siempre estamos.

-Terminaste el recorrido en 32 minutos y 32 segundos, pero no fue tu mejor marca.

-Es así. He tenido mejores marcas, como 31 minutos 10 segundo hace tres o cuatro años atrás. En esa ocasión terminé en quinto lugar; esta vez se dio siendo que el tiempo superó los 32 minutos.

"Lo hablé con Constanza Luján Garrido (32m 50s), que corre cross, y mi compañera Mónica Millamán (33m 21s), quienes también hicieron podio; para todas es un triunfo a la perseverancia", señaló.

-Fue casi un mano a mano con la tresarroyense Garrido en todo el recorrido.

-Estuvo muy peleado todo el trayecto. Generalmente me guardo un poco de esfuerzo para la subida de calle Colón, hasta cruzar el puente. Traté de mantener un ritmo uniforme en el trayecto final, me sentí muy bien para acelerar y me alcanzó para rematar en los metros finales.

-¿Cómo lográs hacer compatible tu trabajo de carreras cortas con el esfuerzo de alta montaña?

-Para mí este tipo de carreras requiere de mucha explosión, con muchas pulsaciones de principio a fin. No es mi especialidad, pero me sirve para darle variantes a mi metodología de entrenamiento. Empezar el año con este tipo de carreras es muy bueno para mi preparación; a mi me encanta estar en el Circuito de Reyes, lo disfruto mucho.

-¿Cómo sigue tu agenda?

-En febrero y marzo tengo por delante el desafío de las clasificaciones para el Campeonato Nacional de Trail y Montaña, en las especialidades kilómetro vertical y larga distancia. La idea es hacer una buena marca para poder seguir siendo parte del seleccionado argentino.

-En Punta Alta deben estar orgullosos de vos.

-Siempre me lo hacen saber; soy muy agradecida a todos. Y quiero incluir a mi entrenador, Sebastián (Bicciconti), quien me hizo entrar en el mundo del trail (montaña) y siempre me alienta a participar en este tipo de competencias de distancias cortas.