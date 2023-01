Alem y una obra clave en tiempos muy difíciles para los clubes de barrio

(Nota de la edición impresa)

En los últimos días el club Leandro N. Alem comenzó a utilizar la nueva cancha de básquetbol, alternativa al "Daniel Lacunza". Se trata de un gimnasio con medidas reglamentarias, que ya cuenta con el piso flotante correspondiente, los aros rebatibles principales (también laterales ) y la iluminación. Sólo quedan trabajos de pintura en las paredes a realizar en los próximos meses.

El mini estadio lleva el nombre “Oscar `Coqui´ Torre” y permitirá complementar los entrenamientos de todas las categorías. Por otra parte, una obra que varios clubes de la ciudad ya incorporaron y otros, como Estudiantes por ejemplo, que están camino a realizar (en este caso con la cancha número 2).

“El poder terminar esta obra impensada para estos tiempos, es la culminación de un sueño que surgió como una idea grupal alocada hace cuatro o cinco años en una cena de dirigentes/amigos con sus esposas. En aquel momento Leo Andreotti lo creyó posible y dio el primer pasito adelante que luego tuvimos la obligación de acompañar y terminar”, dijo el presidente de la institución, Leonardo Gómez Talamoni.

“La cena fue en casa de Pancho Jasen, en la cual estuvieron con sus respectivas esposas todos chicos que son dirigentes y entre los que somos amigos como Eduardo Di Chiara, Leo Duca, Juani Callearánzolo, Leo Andreotti, Gustavo Cuchereno y Ariel Palacio. Veíamos que el club estaba creciendo con muchos chicos y necesitábamos mayor calidad de entrenamientos”, explicó.

“Leo era uno de los que nos arengaba y decía `Vamos que podemos´. Y a los pocos días había contratado a la empresa que nos hizo las cabreadas. Se construyó donde funcionaban originalmente dos canchas de pádel, luego reconvertidas a canchas de fútbol cinco. La obra demandó cuatro años y pico, con la pausa obligada en 2020 por la pandemia”, recordó.

La cancha quedará terminada con la obra de pintura y el eventual agregado de algunas hileras de plateas, ya que no dispone de mayor espacio para tribunas.

“Solo falta pintura y protección. Creería que hacemos un último esfuerzo y al comienzo de la próxima temporada (2023) estará en condiciones de ser inaugurado y ser utilizado oficialmente. Esto nos dará la posibilidad de que todas las categorías tengan más carga horaria de entrenamientos, mejor calidad de los mismos y poder contar con un espacio para brindar técnica individual a los jugadores que deseen tener un progreso aún mayor”, explicó.

Gómez Talamoni también dijo que de momento se utilizará sólo para práctica de básquetbol.

“En principio no habrá ninguna otra actividad. Hemos recibido propuestas de otros deportes para venir al club. Pero queremos crecer despacio. Primero queremos afianzar el básquet. Mi objetivo personal es afianzar el básquet femenino, que le dio muchas satisfacciones al club. Las familias de las chicas son muy colaboradoras, seguidoras e hinchas de sus hijas y del club. Queremos darle calidad al básquet femenino, con buenos entrenadores, buenos horarios y un espacio central en la cancha”, adelantó.

"La realidad es que veníamos haciendo malabares en cuanto a repartir horarios de prácticas para todas las categorías. Por ejemplo en Premini tenemos hasta la C. Y la Primera, por ejemplo, hizo el sacrificio de entrenar a mediodía, de una a tres de la tarde. Y quien no podía, no jugaba Alem", dijo.

Por último el dirigente habló del esfuerzo que demandó la obra.

“Nosotros no tememos ningún sponsor poderoso que nos habilite dinero. Hicimos absolutamente todo vendiendo sorrentinos, pizzas, empanadas, organizando peñas y asados. Si bien teníamos el techo, al levantar las paredes quedó casi terminado. La gente se fue entusiasmando y fuimos publicando en las redes sociales de las divisiones inferiores los avances de la obra gracias a lo recaudado”, concluyó.