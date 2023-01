"¡Papá, moto!": mientras dormía, su hijo de dos años pidió delivery

En una publicación que se volvió viral, un usuario de Twitter relató que su hijo de dos años lo despertó para que abra la puerta porque habían llegado sus pedidos de delivery.

“Mi hijo me despertó al grito de ‘Papá motooo’. Había tres delivery en la puerta. El niño pidió dos pizzas en la pizzería más cara y un pebete de jamón y queso”, contó el joven.

Y agregó que su hijo pidió además “una gaseosa cero, porque se está cuidando por lo visto”. De postre, encargó un almendrado.

El usuario @xzeekii indicó que el gasto total llegó a $ 10.000. “Para los que se preocupan de mi economía, tomé la decisión de desinstalar todas las app de delivery”, se sinceró.

“Lo peor de todo es que estoy a dieta, no puedo comer nada de lo que pidió”, continuó, riéndose de la travesura de su hijito.

“Otra duda que tienen muchos es sobre el tema de la huella o el código de la tarjeta. A mí nunca me pidieron la huella, pero antes sí me pedían el código de seguridad. Hasta que un día no lo hicieron más, no sé el motivo”, aclaró en otro tuit.

“Me mata la inocencia de los niños. Consejo, un poco tarde, podés ponerle clave o ‘contraseña’ para el ingreso de algunas app”, le aconsejó otro usuario en Twitter.

Zeki completó: “Gracias por esa data, no la sabía. Directamente desinstalé las app”.