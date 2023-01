El dj David Guetta tocó en Buenos Aires en un estadio colmado

El DJ y productor francés David Guetta ofreció anoche un multitudinario show en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, donde tocó para 14.000 personas que colmaron el recinto.

El músico de 55 años encadenó los hits que lo hicieron uno de los grandes nombres de la música electrónica bailable, desplegando su carisma sobre la pista y con un dispositivo lumínico y de pantallas impactante.

El show había comenzado a las 19.45 con un set de de Balaciano, al que le sucedió otro de Javier Zuker, integrante del grupo Poncho, mientras que Guetta salió a escena a las 22.30 en medio de una ovación.

Guetta es un pionero musical y un ícono internacional, actualmente es el artista número 4 en Spotify a nivel mundial y cuenta con 2 premios Grammy, 10 nominaciones, 7 números uno en los charts del Reino Unido, más de 35.000 millones de streams globales, 50 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 68 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En 2022 lanzó una serie de colaboraciones, entre las que destacan su reelaboración de baile moderno de "Satisfaction" con Benny Benassi y el éxito comercial "Don't You Worry" con Black Eyed Peas y Shakira.

También el himno pop del Reino Unido "Crazy What Love Can Do" con Becky Hill y Ella Henderson, y el éxito global "I'm Good (Blue)" con Bebe Rexha, que alcanzó el número con más de 500 millones de streams.

Llegando al final del show el Dj y productor francés felicitó a los argentinos por la coronación de la Selección de fútbol en Qatar como campeón del mundo: "Soy francés, pero lo voy a decir en español: ¡Felicitaciones Argentina, campeones del mundo!". (Télam)