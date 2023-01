La mamá de Fernando dijo que ya no espera que los asesinos de su hijo le pidan perdón

Graciela Sosa, madre de Fernando Báez Sosa, aseguró que ya no espera que los rugbiers acusados le pidan perdón: “No vale la pena, no espero, tampoco quiero, quiero estar tranquila lo más lejos posible”, manifestó.

A casi tres años de aquella madrugada en la que mataron a golpes a Fernando Báez Sosa, sus padres, Silvino y Graciela, se enfrentan a la crudeza de los elementos probatorios expuestos en pleno juicio. “Son durísimos momentos que estamos pasando, pero más duro de lo que hemos vivido cuando recibimos la noticia del fallecimiento de Fer no hay. Es muy fuerte estar a una distancia de los asesinos, mirarlos de frente, es muy fuerte. Tratamos de evitar mirarlos, muchas veces es mejor evitar”, sostuvo la madre del joven asesinado.

Declaró Pablo Ventura, el joven que fue acusado por los rugbiers en el inicio de la investigación.

“Lo vi no solo una vez, cada testigo que entra vuelven a mostrarle el video reiteradas veces, para qué voy a negar. Desde que llegué, en el hotel, ahora estamos en un departamento, desde que llegué me recosté no quería hablar con nadie, me acosté, no quería hablar con el muchacho que nos acompaña, no tenía ganas de nada, se me presentaba toda esa imagen, muy fuerte”, reveló la madre de la víctima, en diálogo con A24, sobre cómo atraviesa esta situación.

Durante la audiencia que tuvo lugar ayer, uno de los testigos afirmó haber escuchado de parte de los agresores la frase “pegale a ese negro, llevátelo como trofeo”. Consultada sobre su reacción frente a esa declaración, Graciela contó: “fue muy fuerte, tengo el corazón destrozado y cuando escuché eso apreté fuertemente el rosario que tenía en el pecho. Después tuve que salir un momento a respirar un poco, es muy fuerte, y también cuando contaban que estaba todo ensangrentado y le seguían pegando, son muy fuertes todas las declaraciones, cuando estaba arrodillado, cuando levantaba las manos pidiendo clemencia, para una madre es muy doloroso, no se lo deseo a nadie”.

Graciela Sosa, madre de la víctima, aseguró que ya no espera que los rugbiers acusados le pidan perdón.

Así fue como transcurrió la cuarta jornada del juicio en el que amigos, testigos del hecho e incluso cuatro policías afectados al Operativo Sol en el verano 2020 –que llegaron al frente de "Le Brique" minutos después del ataque– declararon y dieron detalles de aquel instante.

En ese contexto, la madre de Fernando contó cómo atravesó este día: “Traté de desahogarme de tanta tristeza, lloré, no es fácil escuchar y ver como asesinaron a mi hijo, como aseguraron, cómo hicieron la emboscada, es una masacre, estaban preparados, iban para matar solo a Fernando, no permitían que nadie pudiera defenderlo. Nunca me detuve a preguntar a los amigos, que fue lo que pasó o por qué nadie pudo defenderlo. Hoy en día que escucho las declaraciones, es desgarrador, muy fuerte”.

El juicio tendrá su quinta audiencia hoy. “Esperamos que se haga Justicia, vinimos a Dolores en busca de eso. Tratamos de ser fuertes y participar en el juicio, hoy va a ser un día duro”, agregó la mamá de Fernando Báez Sosa. (Infobae)