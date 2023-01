Un policía que estuvo en el allanamiento aseguró que Máximo Thomsen fue quien culpó a Ventura

Mariano Orlando Vivas, policía que actuó en la causa, aseguró Máximo Thomsen manifestó que la zapatilla ensangrentada incautada en el allanamiento -y que luego se comprobó que le correspondía- pertenecía a Pablo Ventura.

El fiscal Juan Manuel Dávila le preguntó al testigo si mientras realizaban el allanamiento se involucró a alguna persona ajena a las que estaban allí. “Uno de ellos manifiesta que a Pablo Ventura”, dijo Vivas. “¿Sabe quién lo dijo?”, quiso saber el funcionario.

“Sí. Thomsen”, respondió.

Este dato no es parte del expediente, no figura en la elevación a juicio y la familia Ventura o los fiscales jamás lo supieron. Ahora, frente al tribunal de juicio, un testigo de primera mano revela la jugada más cobarde de los rugbiers tras el presunto asesinato de Pablo. Una fuente clave del caso había asegurado a este medio que varios de los imputados habían mencionado a Ventura, que fue uno en particular que actuó como portavoz de esta versión. Su nombre había eludido a la historia, hasta ahora.

Pintos, el segundo testigo de la quinta jornada. detalló cómo identificaron a los agresores hasta llegar al momento del allanamiento de la casa donde se hospedaban. Destacó que fue de utilidad el video de la expulsión de los agresores,que proporcionó el boliche Le Brique y el video del supermercado donde fueron demorados unos minutos.

Los rugbiers al momento de la detención

El jefe policial contó que antes de dar con la ubicación de los imputados fueron domicilio por domicilio a lo largo de una cuadra de 120 metros. Finalmente, gracias a un comentario que le hizo Andrea Ranno, el hombre encontró el chalet.

“Golpeé la puerta y cuando me preguntaron quién era dije: ‘La policía. Salgan por favor’. Yo estaba junto con mi compañero, el comisario inspector Segovia, vi salir a uno, a otro. Entre el cuarto y el quinto ya me di cuenta de que eran los mismos diez que habían expulsado del local bailable. Por lo agresivos que eran se les impartió la voz de alto y se los obligó a tirarse al piso. Se comunicó a la fiscalía. Llegó el doctor Walter Mercuri -fiscal original del caso- y personal de DDI y de Policía Científica”, dijo.

La querella a cargo de Fernando Burlando le preguntó si recuerda algún tipo de manifestación sobre alguna persona que no se encontraba en el domicilio, una clara referencia a Pablo Ventura. Pintos dice que no. Sin embargo, el sumario policial que consta en la causa introduce a Ventura en el sumario del allanamiento “por averiguaciones”.

