Santi Maratea propone armar una colecta para los padres de Fernando Báez Sosa

El influencer Santiago Maratea propuso iniciar una colecta solidaria con el fin de costear los gastos de los padres de Fernando Báez Sosa, mientras dure el juicio que se lleva a cabo en Dolores, Buenos Aires.

La iniciativa se dio luego de que una usuaria comentara en redes que Silvino, papá del joven asesinado a golpes en Villa Gesell, trabajó haciendo changas para solventar su estadía en la ciudad bonaerense donde se desarrolla el juicio, ya que él y su esposa, Graciela, se quedarán durante todo el proceso judicial.

"Sería bueno abrirles una cuenta y que todos colaboremos con ellos. Una manera de apoyarlos en estos momentos horribles. Alivianar un poco su pena", planteó la joven, comentario ante el cuál Maratea citó su tuit y escribió: "¿Lo hacemos? (Está hablando del padre de Fernando Báez Sosa)".

Así, el comentario de Maratea, reconocido entre otras cosas por este tipo de iniciativas, miles de usuarios le comentaron su mensaje y apoyaron la propuesta.

Sin embargo, no todo fue un "sí" en las redes, que se caracterizan por la diversidad ante todo, y algunos usuarios dijeron que la iniciativa no correspondía para no desviar la atención mediática; otros señalaron que estaría convocar para una marcha masiva para pedir justicia por la víctima y otros hasta propusieron "crear una fundación en homenaje a Fernando y que el objetivo sea educar contra la violencia, ayudar y acompañar a víctimas y familias que pasan por situaciones similares".

Cabe recordar que el influencer hizo pública su postura pidiendo justicia por el joven asesinado, apuntando directamente en sus redes a los rugbiers, los responsables de su muerte.