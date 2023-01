Olimpo tiene tres refuerzos más y ya completó un equipo titular

Los elencos del Federal A se siguen moviendo en el marcado de pases, sobre todo Olimpo. El aurinegro se sigue reforzando y entre ayer y hoy incorporó tres futbolistas más para llegar a once en total

La dirigencia del club olimpiense cerró con el defensor Martín Pucheta, de último paso por Sarmiento de Resistencia, y los mediocampistas Fabio Giménez --ex Deportivo Madryn-- y Federico Freire, proveniente de Alianza Lima de la 2ª división de Perú.

Anteriormente, habían llegado Alejandro Toledo, delantero de último paso por San Martín (Formosa); Juan Pablo Lungarzo, arquero proveniente de Independiente (Chivilcoy); Santiago Gutiérrez, atacante ex Sportivo Las Parejas; Franco Flores, defensor de último paso por Deportivo Madryn; Joaquín Cepeda, mediocampista ex Huracán (Tres Arroyos); Iván Antunes, defensor proveniente de Central Norte (Salta); Elías Fugas, defensor que llega libre de Colón de Santa Fe y Aldo Araujo, delantero que viene de jugar en Sarmiento de Resistencia (Chaco).

Uno más que sigue

El atacante Martín Nicolás Peralta continuará en Villa Mitre una temporada más.

El tucumano se suma así a Federico Tanner, Víctor Manchafico, Fabián Dauwalder, Enzo González, Ricardo Tapia, Agustín Cocciarini y René Daniel Moyano, quienes ya confirmaron su continuidad.

El tricolor, además, sumó a los delanteros Gabriel Jara (ex Güemes de Santiago del Estero) y Nicolás Trecco (de último paso por Chaco For Ever), el arquero Luciano Molini (procedente de Cipolletti), el mediocampista central Alan Gabriel Olinick (Camioneros) y los defensores Leandro Hertel (San Telmo) y Cristian Gorgerino (Estudiantes SL).