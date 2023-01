Juicio a los rugbiers: un testigo reveló cómo Thomsen remató a “puntinazos” a Báez Sosa

Tomás Bidonde estuvo la noche del 18 de enero en Le Brique con un amigo y fue uno de los primeros testigos en declarar en la cuarta jornada del juicio contra los 8 rugbiers acusado de matar a Fernando Báez Sosa.

En su relato manifestó que aquella noche en el boliche “hacía mucho calor”, que “había mucha gente y poco oxígeno” y que por eso decidió retirarse. También sostuvo que presencio la pelea dentro de la pista e hizo referencia a “un chico que tenía mucha fuerza que tuvieron que sacar entre dos o tres guardias de seguridad”. Al salir del local bailable el testigo presenció la golpiza. “A Fernando le pegaban entre cuatro. A un chico que se quiso meter y le pegaron una piña”, dijo.

Al ser consultado sobre quiénes golpearon a Fernando, complicó a Máximo Thomsen. “Le estaba pegando al chico que después falleció y recuerdo que hacia el final le pegó dos patadas en la cabeza. Desde donde yo lo veía eran como puntinazos. Después lo agarró de la cabeza y le volció a dar dos o tres patadas”.

Luego, incluyó a Ciro Pertossi en el relato.

En la rueda de reconocimiento en 2020, Bidonde reconoció a Ciro Pertossi como uno de los que golpearon a Fernando en el costado izquierdo del torso cuando ya estaba en el piso. Desde que comenzó el juicio, es la primera vez que uno de los testigos nombra a Ciro como uno de los agresores. También reconoció a Lucas Pertossi como otro de los golpeadores de Fernando. Aseguró que Matías Benicelli y Ayrton Viollaz atacaron a uno de los amigos de Báez Sosa para evitar que lo salven.

También, refirió que después de la pelea se fueron del lugar del hecho: “Caminaron, frenaron en un techo, abajo de un restorán, un café y se dieron vuelta, pasó un tiempo y se fueron”. El momento, que ocurre en el restaurant Cipriani, fue filmado por una cámara de seguridad. Luego, varios videos fueron proyectados, Bidonde reconoció a los acusados en las imágenes.

Consultado sobre su en la golpiza podía detectar algún “líder”, Bidonde señalo nuevamente a Thomsen y la “agresividad con la que le patéo la cabeza al chico la cabeza”. “Era muy musculoso. Pateó mucho. Eso yo lo siento como un líder: iba al frente, pegaba”. La querella le pide que precise cómo eran los “puntinazos”. El testigo dijo: “Como cuando petás una pelota de fútbol con la punta de los dedos”.

El testigo refiere que después del hecho no quiso quedarse en Villa Gesell. “Fui a buscar a mi mamá a Pinamar y me volví. Ver eso, y todo lo de después: que la ambulancia no llegaba… Me puso mal”.

Fuente: "Infobae"