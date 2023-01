Los famosos se unen pidiendo justicia por Fernando Báez Sosa

Después de tres años, este lunes comenzó el juicio a los ocho imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. En este marco, fueron muchos los famosos que se unieron en el pedido de #JusticiaPorFernando. Algunos lo hicieron compartiendo la foto del joven y el hashtag con el reclamo en sus redes sociales. Otros optaron por repostear publicaciones de cuentas que vienen siguiendo el caso. Y también estuvieron los que decidieron dejar alguna reflexión.

“10 padres, 10 madres y ninguno pidió perdón. Ahí te das cuenta que todo empieza por casa”, dice el texto escrito a mano que decidieron compartir Guillermina Valdés y Catherine Fulop de la cuenta @cuestionatee. Mica Tinelli, por su parte, reposteó una publicación de ese mismo medio con la foto de los padres de la víctima y agregó un “Por favor”, junto a un emoji de ruego.

De la misma manera, el "Pollo" Álvarez, la "China" Suárez, Nico Vázquez y "Calu" Rivero compartieron un posteo de esa cuenta que comienza diciendo: “Soy Fernando Báez Sosa. El 18 de enero de 2020 salí a divertirme con mis amigos y mi novia a un boliche en Villa Gesell. En un momento le tiramos sin querer un poco de bebida en la camisa de un chico, le pedimos disculpas pero no entendieron que fue sin querer. A la salida del boliche me agarraron entre 8 y me golpearon hasta matarme, 2 más filmaban todo y se reían de mi, siendo cómplices de todo. Me golpearon tanto que incluso hasta después de que muera me siguieron dando patadas. Me dejaron tirado y se fueron a comer a McDonald’s para festejar que habían matado a “un negrito” como dijeron. Ya pasaron 3 años y todavía no obtuve justicia. Lo cuento yo porque Fernando Báez no puede”.

Marcela Kloosterboer, en tanto, compartió una publicación que decía: “Justicia por Fernando. Justicia es Perpetua. No falleció, lo mataron. No hubo pelea, lo emboscaron. No fue una desgracia, fue un crimen”.

Y Mauro Szeta, mostrando la cara de los ocho imputados, hizo un texto que muchos utilizaron para sumarse al reclamo: “Lo insultaron. Le dijeron negro. Lo invitaron a pelear. Lo rodearon. Le pegaron entre 5. Lo filmaron. Festejaron. Se abrazaron. Escaparon. Se dividieron. Se limpiaron su sangre. Se cambiaron de ropa. Se sacaron una selfie. Sonrieron. Comieron hamburguesas. Acusaron a un inocente”.

La modelo y panelista Cinthia Fernández compartió un mensaje en una historia de Instagram, donde reúne casi seis millones de seguidores, y fue contundente. “Que tengan la misma pena que la mamá de Fernando al no poder ver más a su hijo, perpetua para estos cobardes es lo mínimo”, indicó luego del pedido del abogado de los rugbiers de nulidad del juicio.

En sus redes sociales, Santi Maratea, también hizo público su repudio.

Sin ningún tipo de filtro, expresó: “Fernando estaba con amigos vacacionando y se cruza con estos ocho asesinos que le pegan y lo matan, se dividen las tareas”, arrancó en uno de sus posteos. Luego criticó el hecho de que no haya cadena perpetua en Argentina. Además, le pidió a la sociedad que no abandone a los familiares de Fernando en su lucha.

“No puedo creer que los padres de los asesinos los defienden. Buscan todos el mismo abogado, que tengan beneficios en la cárcel y les ponen el barbijo para que no se les vea la cara. Si sos el papá hace que dé la cara, jodete porque vos criaste a ese pibe. (...) Criaron asesinos”, lanzó Maratea.