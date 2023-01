Ezequiel Roth: "No vengo a demostrar nada, solo a divertirme", aseguró

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Ese chico que tanto prometía, cumplió. El escalón más alto del podio midgístico era un sitial al que, tarde o temprano, a juzgar por su asombrosa irrupción desde el vamos, Ezequiel Roth iba a llegar.

Por si no lo recuerdan, el menor de la dinastía arrasó en su primera competencia dentro de la categoría, en una especial jornada para pilotos invitados; suceso que invitó a imaginarnos que, en un futuro no muy lejano, podría estar para cosas importantes.

Y lo ocurrido el viernes, en la séptima fecha del Estival 2022/23, no fue más que otra muestra de ello. Luego de ser la revelación del certamen pasado, sumando podios y siendo candidato en varias oportunidades, el pibe Roth tuvo su primera graduación en la categoría.

“No estaba desesperado buscando la victoria, pero una parte mía quería y sentía que podía llegar. Ver que muchísima gente celebró y festejó conmigo me pone muy feliz. Y creo las cosas se dieron por el laburo que se hace en la semana en conjunto, no solo con mi equipo sino con los que colaboran de cualquier forma, ya sea estando en el taller, cebando un mate o dándote aliento permanentemente”, contó el flamante ganador.

“No vengo a demostrar ni conseguir nada, tampoco tengo presión de ningún tipo. Siempre digo que para mí esto es un hobby, no lo tomo de forma competitiva ni pretendo entrar a un playoff. Hacerlo sería para pelear un campeonato y a mí me falta para eso. Estar de relleno no tiene sentido. Estoy acá para disfrutar, divertirme y disfrutarlo con amigos”, aclaró Roth, sexto ganador sobre siete carreras corridas.

El triunfo y la buena sumatoria de puntos de las últimas fechas, amén de un comienzo de temporada accidentado (sufrió un fuerte vuelco en la apertura), ubican a la máquina Nº20 entre los diez mejores del certamen.

Pero el pibe Roth es modesto a la hora de referirse a sus chances. Más bien, le resta importancia absoluta a la oportunidad de pelear un campeonato o ingresar a un playoff, posibilidad real que, objetivamente, sería muy beneficioso pensando en la renovación de nombres en la plana puntera.

“Me pone contento que la gente me acompañe y crea que puedo dar pelea. El auto está, se pudo ver hoy (por el viernes), como todos los que atiende mi viejo (NdR: Darío Roth, chasista), pero la verdad no vengo a pelear nada. Obviamente que si se da vamos a dar lo mejor, pero por ahora no corro para eso. Si el auto está y se puede acelerar, yo ya estoy feliz”, dejó en claro.

Vaya si pudo lograr eso último Ezequiel en la pasada competencia central, donde no escatimó el pedal derecho en ninguna de las ocho vueltas que lo coronaron vencedor por primera vez.

Y el plus de coronar una maniobra maestra para capturar la primera posición y doblegar nada menos que al medanense Luciano Franchi; uno de los sobrepasos más espectaculares de la velada mecánica.

“Salí a hacer mi carrera, en ningún momento vi lo que estaba pasando por adentro. Pensaba en salir rápido de la primera curva e ir para adelante. Por dentro estaba esperando que en cualquier momento me pasen, venía contando las vueltas y no veía la hora de que termine. Se me hizo eterna”, contó.

“Hacía mucho tiempo que no había una pista así, donde se pueda acelerar a fondo por afuera y traccionar tanto. Y que en esas circunstancias se haya dado la victoria es un plus tremendo”, cerró Roth.

Contrariamente a lo que piensan y desean muchos fanáticos, Roth no piensa en el campeonato. En su mente solo reina el goce y disfrute de derrapar y acelerar. Pero los números allí están y lo sitúan para cosas serias en el presente certamen.

—Campeonato: 1) Luciano Franchi, 184.35; 2) Luciano Franchi, 164.80; 3) Fernando Caputo, 105.38; 4) Emiliano Urretabiscaya, 82; 5) Sebastián Burgos, 81.45; 6) Ezequiel Roth, 76.78; 7) Leonel Ramos, 76.38; 8) Juan Cruz Rodríguez, 73.93; 9) Carlos Puccinelli, 69.65 y 10) Claudio Roth, 69.25.