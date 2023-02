Gran Hermano: el llanto de Marcos tras la eliminación de Agustín Guardis

Marcos Ginocchio, uno de los participantes más queridos de Gran Hermano 2022, se vio muy afectado tras la eliminación de su mejor amigo dentro de la casa Agustín Guardis. El salteño no contuvo las lágrimas dentro del confesionario.

La partida de Agustín le afectó ya que 'el primo', como lo llaman dentro de la casa, había sido líder de la semana junto a Romina Uhrig. Sin embargo, a la hora de salvar a uno de sus compañeros, los líderes no se decidían entre Agustín o Daniela Celis por lo que terminaron salvando a Ariel.

Luego de la salida de Agustín, Gran Hermano citó a Marcos al confesionario para consultarle cómo se sentía. “¿Te tomó por sorpresa?”, le preguntó ‘Big’ a lo que el salteño respondió entre lágrimas: “En parte sí y en parte no porque creo que acá en cualquier momento nos podemos ir todos. Y nunca se sabe quién está bien posicionado”.

Además, habló sobre su amistad con Agustín. “No había necesidad de nada, sino de ser cada uno cómo es y disfrutar todos los días más, y más. Me sentía muy a gusto porque sentía que de verdad podía abrirme por completo con él”, reveló Marcos.

Tras conversar con Gran Hermano, el participante se recostó en su cama muy angustiado y solo Lucila Villar, ‘La Tora’, se acercó para subirle el ánimo. “Solo te voy a decir una cosa: ‘Dios no pone a sus guerreros batallas que no puedan cargar en su espalda’. Solo eso te voy a decir. No tenés la culpa de nada. Liberate de todo lo que sientas”, expresó la rubia y agregó: “Agus hubiera querido que estés arriba. Ya falta poco, se van a ver afuera, van a ser amigos”.

Desde afuera, Agustín habló de Marcos. “Me emociona mucho porque habla de la amistad y el vínculo que tenemos. Yo siempre dije que fue inesperado para mí, por eso es lo más lindo de todo. Son las cosas que te regala Gran Hermano, entre tantas cosas lindas que pasan dentro de la casa”, expresó el reciente eliminado.

También habló de las grandes chances que tiene Marcos de ser el ganador de esta edición de Gran Hermano. “Quiero que se reponga. Se lo dije: que lo amaba, que se ponga bien, que no se preocupe, que siga adelante. Tiene un camino muy corto, porque falta poco, y tiene muchas chances de llegar a la final y, por qué no, de dar un batacazo”, sostuvo.

Dentro de la casa surgieron distintos puntos de vista sobre esta última eliminación. Por un lado, Walter ‘Alfa’ discutió con Romina por haber salvado a Ariel bajo el argumento de que si quedaba en placa este se iba. Por otro lado, Julieta Poggio se sintió mal por el estado de ánimo de Marcos. “Boluda, siento como si nos hubiera pasado a nosotras. Me dio mucha pena”, le dijo la influencer a Daniela y agregó: “También debe sentir la culpa de haber sido el líder”. (NA)