"Infeliz" posteo de un voleibolista, apuntando a Lula

El jugador de la selección brasileña de voleibol, Wallace Leandro Moreira, publicó una encuesta en las redes sociales en la que le pregunta a sus seguidores si le darían un “tiro en la cara” al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, una amenaza que fue denunciada este martes por el Gobierno.

Wallace, un simpatizante del expresidente Jair Bolsonaro y defensor de su discurso armamentista, publicó la encuesta en su perfil de Instagram en respuesta a un comentario de uno de sus seguidores a una foto en la que posaba con una pistola.

El seguidor le preguntó “¿Le daría un tiro en la cara a Lula con esa 12?”, y el jugador del Cruzeiro decidió entonces abrir una encuesta con esa pregunta acompañada de la afirmación “Alguien haría eso” con un emoji.

El deportista borró la publicación horas después, pero el Gobierno brasileño y otras autoridades reaccionaron a esta publicación, que consideraron una amenaza.



El Gobierno brasileño llevó el caso al abogado general de la Unión “para que tome todas las medidas necesarias”, declaró el ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta. “¡No vamos a tolerar amenazas hechas por extremistas y golpistas!”, dijo el ministro en Twitter.



La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, a través de su comisión de Combate a las Discriminaciones, anunció que va a presentar una denuncia ante la Justicia contra Wallace por el delito de incitación a la violencia.



El Cruzeiro señaló en sus redes sociales que lamentaba “profundamente” la publicación de Wallace y su contenido en “un momento delicado” que requiere de "cautela" en cualquier tipo de manifestación, pero no anunció sanciones.



El propio jugador, por su parte, publicó un video en su cuenta de Instagram disculpándose por la publicación.

“Quien me conoce sabe que yo jamás incitaría a la violencia contra cualquier persona, y menos contra nuestro presidente. Pido disculpas. Fue un posteo infeliz”, afirmó.

“Estoy aquí para disculparme, porque cuando cometes un error, no hay forma de evitarlo. Tienes que reconocer tu error y disculparte. Nunca tuve la intención de incitar a la violencia o al odio, no es como soy yo. Eso no es lo que me enseñó el deporte y no es lo que quiero transmitir a nadie”, añadió.