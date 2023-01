Aníbal Fernández descartó un apoyo a Wado de Pedro en las PASO

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, intentó hoy dar por cerrado el cruce con su par de la cartera de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, luego de los cortocircuitos durante la visita del presidente brasileño Lula da Silva al país, pero aclaró que no lo apoya en la interna del Frente de Todos ante las próximas elecciones presidenciales de 2023.

Con una frase categórica, en medio de la discusiones sobre la estrategia electoral en el oficialismo, Aníbal Fernández sostuvo sobre “Wado” de Pedro: “No es el candidato mío ni por casualidad”. Le habían consultado si el dirigente kirchnerista está en condiciones de lanzarse para los comicios nacionales.

“Yo no hago esas evaluaciones, porque si las tendría que expresar no van a satisfacer. (Wado) No es un candidato mío ni por casualidad. El candidato mío es el Presidente, ya lo he expresado y somos muchos lo que opinamos lo mismo”, dijo ante una pregunta en diálogo con Radio 10.

En su opinión, Aníbal Fernández aseguró que el presidente Alberto Fernández “tiene que ser el candidato” del Frente de Todos en el próximo turno electoral, “pero si a alguno no le satisface esa situación, habrá que salir a la cancha” en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) con una competencia en el Frente de Todos.

Acerca de las rispideces que se generaron con Wado de Pedro por la visita de Lula, el ministro de Seguridad reveló que mantuvo una comunicación su par de Interior el sábado pasado y que hablaron “en buenos términos”. “Ayer sacó un tuit que entiendo que es una bandera blanca para no generar conflictos de ninguna característica”, remarcó.

La detención de Jones Huala y críticas a Patricia Bullrich

Facundo Jones Huala fue detenido ayer en El Bolsón luego de permanecer casi un año prófugo de la Justicia chilena en un operativo realizado por la policía de la provincia de Río Negro. Tras la captura, Aníbal Fernández elogió el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad para hallar al sindicado líder de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

“Yo me siento muy satisfecho con el trabajo que hicimos; con seriedad, optimismo y ganas. No tuvimos ningún tipo de complicaciones, no hemos lastimado a nadie y los resultados están a la vista: está detenido”, afirmó Fernández esta mañana.

Concretado el sorpresivo arresto, el gobierno de Chile resolvió pedir la extradición inmediata de Jones Huala e Interpol modificó su estado de alerta azul a rojo.

En ese contexto, Aníbal Fernández aseguró que la detención se llevó a cabo con trabajo conjunto con la Policía de Río Negro, y destacó que fue “sin un solo rasguño”, al ser consultado sobre las críticas al operativo de parte de Juntos por el Cambio.

“Hay que escuchar lo que dice la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras). No tengo que hacer esfuerzo en explicarlo. Ayer recibí un mensaje de texto de la ministra de Seguridad (Betiana Minor). No me interesan los halagos, sino el reconocimiento del esfuerzo de haber logrado algo que desde la oposición nunca pudieron resolver”, añadió.

El ministro de Seguridad puntualizó su crítica hacia Patricia Bullrich, que ocupó la misma función que él durante el gobierno de Mauricio Macri. Sobre su gestión, dijo que cuando tuvo que “trabajar este tema en la Patagonia significó la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel” y que, a pesar de ello, no “sacaron nada en concreto”.

“A todas las cosas, (los opositores) pretenden sacarle ventaja berreta. A Jones Huala lo detuvieron en el marco de lo que veníamos actuando. En esa tarea en (Lago) Mascardi ellos fueron expulsados a piedrazos y dejaron todo como estaba”, insistió.

Acerca del procedimiento realizado, Aníbal Fernández recordó que en un principio “no había alerta roja de Interpol, había alerta azul”. Por lo tanto, si hubiese sido el Gobierno Nacional quien obtuviera la ubicación del prófugo, indicó que tendría que haber solicitado a “Interpol que transformara de clave azul a roja para que permitiera que en la Argentina pudiéramos detenerlo legalmente sin ninguna complicación, porque hasta ahora estuvo detenido con algunas causas de Chubut y Río Negro”. (Infobae)