Experiencia de lujo de Andrés Medus junto a Guido Pella y Peque Schwartzman

Experiencia de lujo vivió días atrás el joven tenista bahiense Andrés Medus, uno de los máximos referentes del circuito local de las últimas temporadas, al término de una productiva y exigente pretemporada en Buenos Aires.

Andresito, de 18 años, de varias participaciones en torneos Junior de la Federación Internacional de Tenis, se dio un enorme gusto días atrás, entrenando en la academia que posee el entrenador Fabián Blengino, el coach del bahiense Guido Pella.

“Fue una experiencia muy buena. Estuve tres semanas haciendo pretemporada allá y la verdad es que es una academia increíble, ya que cuenta con muchos entrenadores que saben mucho. Además tiene grupos de chicos muy buenos y agradables, que rápidamente te integran, y con un nivel de tenis muy alto, la mayoría ya profesionales”, detalló Andrés.

“Lo que tienen de especial es que te hacen jugar mucho a su ritmo y, sin darte cuenta, al rato estás a tono con su velocidad de pelota y entrenamiento. Cuando volvés a pelotear con un jugador de tu nivel, te das cuenta la diferencia y lo que podés progresar cuando te encontrás con un tenista de ese nivel. Codearte con ellos fue algo muy positivo”, agregó.

Una de las grandes aventuras vividas por Medus durante su periplo en Capital Federal, fue entrenar nada menos que con el propio Guido Pella, luego de su participación en el Abierto de Australia; suceso que el propio zurdo compartió en sus redes sociales, bajo la siguiente descripción: “entrenamiento con sello bahiense”.

Por si ello fuese poco, y ya sobre la finalización de su estadía allí, el joven local logró intercambiar peloteos con el mejor tenista nacional de las últimos años, Diego “Peque” Schwartzman; dos momentos inolvidables para Andresito.

“Son dos jugadorazos. Con Guido estuve muy bien, le pude aguantar bastante la intensidad y salieron muy buenos peloteos. Me sorprendió mucho la impresionante volea que tiene. Se paraba en la red, yo lo bombeaba y él devolvía todo”, resaltó Andresito sobre Guido.

“(Fabián) Blengino me fue dando algunos tips para el peloteo, gracias a él después pude repetir esa experiencia otro día con el Peque, que estuvo mucho más sólido de fondo y eso hizo que me cueste un poco más mantenerle el ritmo. De revés tiene muy buena velocidad y fue difícil sostenerlo en algunos momentos. Pero no desentoné y fue muy bueno. Me llamó la atención ver como (Juan Ignacio) Chela y (Alejandro) Fabbri, sus entrenadores, le iban corrigiendo permanentemente cosas a Peque entre punto y punto, y la capacidad que tiene para interpretar y aplicarlo al instante”, contó.

Ya sin poder disputar el circuito nacional de juvenil, debido a su edad, y con un panorama incierto en cuanto a las chances de emprender viaje hacia los Estados Unidos, Andrés diagramó un interesante escenario competitivo para su temporada 2023.

“La posibilidad de Estados Unidos se enfrió un poco, ya que hasta ahora no ha habido buenas ofertas. La idea era ir uno o dos años para, más que nada, mejorar mi tenis. Lo que tengo pensado es jugar torneos Top Serv y de inserción profesional Sub 19, además de jugármela a poder disputar varias clasificaciones de Futures en Argentina, aprovechando que próximamente se desarrollarán tres consecutivos en el país, dos en Tucumán y uno en Río Cuarto. Va a ser difícil, porque no tengo ranking, pero hay que intentarlo”, admitió.

“También me gustaría viajar a Túnez o Turquía unos meses, ya que los cuadros de los Futures allí son más grandes y las chances obviamente son mejores. Y también la posibilidad de ir a Europa a jugar Interclubes, que además de poder ganar plata podrá darme una buena plataforma para intentar algo como profesional”, cerró el bahiense.