Gran Hermano: Agustín quedó eliminado por segunda vez

Una nueva gala de eliminación se vivió este domingo en Gran Hermano, con tres nominados a abandonar la casa: Agustín, Lucila y Daniela.

En los primeros minutos del programa, Santiago del Moro ingresó a la casa y saludó a los participantes, en ese momento Agustín expresó: “Tenemos mucho más domingos que recorrer camino a la final, y hoy toca otra placa más”.

Luego, Lucila comentó: “No quiero llorar, este viernes y sábado estuve con ansiedad, pero estoy con mucha fe y con mucha confianza. Le pido a la gente que nuevamente me apoye, que me banque en esta. Estoy disfrutando mucho la casa, siento que me falta disfrutar un montón de cosas más. De todos me gusta algo, le pido al público una banca más, y estoy agradecida con todo”.

En último lugar, Daniela concluyó: “Solamente puedo decir que confío en que me ayuden, necesito y quiero quedarme, siento que esto recién empieza para mí, y si me quedo un poquitito más sería muy feliz, no me quiero ir”.

Poco antes de las 23:00, del Moro se dirigió por segunda vez a los participantes, esta vez para comunicarles quién era el primero en salir de placa. "El primero que va a ir al cuarto a vaciar la valija", adelantó el conductor y luego agregó: "Por decición del público, quien continúa en carrera en el certamen televisivo, rumbo al gran premio, ¡es Lucila!.

Entre lagrimas, la Tora agradeció al público: "Gracias a todos. Yo soy esto, soy transparente, estoy agradecida eternamente".Agustín comentó en ese momento: “Quiero decirle a la gente que gracias por el apoyo, espero que tengamos más capítulos para seguir adentro en la casa, estoy súper agradecido, todo lo que me han brindado es una experiencia única, los amo con toda mi alma”. En sus turno, Daniela quiso expresar: “Es muy difícil competir con Agus, que tiene muchas más placas que yo, así que será lo que la gente quiera que sea. Realmente disfruté cada día un montón, y quiero seguir disfrutando mucho más”.

En el último tramo del programa, alrededor de las doce de la noche, la votación decisiva quedó cerrada. "Es muy difícil decir esto, le tengo mucho cariño a ambos", expresó Santiago del Moro ante la mirada nerviosa de los nominados. Minutos después, reveló que Agustín era el nuevo expulsado de la casa.

Antes de abandonar la casa abrazó afectuosamente a Marcos y les dijo a todos los participantes: "Jugué muchísimo, les va a gustar muchísimo lo que hice, fue todo de buena fe. Quiero decirles que los amo, jueguen, disfruten, les falta poquito".

Al revelarse los porcentajes finales, la votación se mostró muy pareja, con un 51 % de llamados a favor de Daniela, en oposición a un 49 % en contra de Agustín.