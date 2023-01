Raverta señaló que sin ley de deuda previsional "268.000 bonaerenses no pueden jubilarse"

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, afirmó hoy que "la oposición decidió no ir a trabajar" en el Congreso, lo que impide que en el período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo se trate el proyecto de Plan de Pago de Deuda Previsional y que se jubilen "268.000 bonaerenses".

La falta de sanción de la ley afecta en mayor medida a la provincia de Buenos Aires, ya que el distrito "cuenta con 268.000 personas (el 37 % del total país) que este año cumplirán la edad para jubilarse y no podrán hacerlo por no contar con los 30 años de aportes", precisó la Anses en un comunicado.

Al respecto, Raverta cuestionó que la iniciativa "estaba para tratarse en diciembre para que justamente no tengamos este bache y los diputados de Juntos por el Cambio y de la oposición decidieron no ir a trabajar, no sentarse en el recinto y nos quedamos sin ley”.

Y agregó que los ciudadanos "merecen que los diputados bajen a sesionar y que nos den esta herramienta que no es para el Gobierno ni es para Anses, sino para las 800.000 argentinas y argentinos que durante este año cumplen la edad de jubilarse".

"En Buenos Aires la cifra es alarmante; están impidiendo que jubilemos a 268.000 bonaerenses”, concluyó la funcionaria.

Desagregando por municipios, la cantidad de personas que se quedarían sin jubilarse es 25.000 en La Matanza; 13.000 en General Pueyrredón; 12.000 en Lomas de Zamora y en La Plata; 10.000 en Quilmes; 9.000 en Almirante Brown y en Lanús; 8.000 en Merlo, San Isidro, Tres de Febrero y San Martín.

Además, hay 7.000 ciudadanos en Moreno, en Tigre y en Avellaneda; y 6.000 en Vicente López, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Morón y Pilar.

También quedarían sin haberes previsionales 5.000 ciudadanos en Berazategui, en Malvinas Argentinas y en San Miguel; 4.000 en Bahía Blanca y en José C. Paz; 3.000 en Hurlingham, San Fernando, Escobar e Ituzaingó.

Por último, de acuerdo a lo precisado por la Anses, hay 2.000 personas en San Nicolás, en Necochea y en Tandil; y 1.000 en los municipios de La Costa; Zárate; Pergamino; Campana; Ezeiza; Luján; General Rodríguez; Olavarría; Junín; San Vicente; Berisso y Chivilcoy.

El Plan de Pago de Deuda Previsional -que ya cuenta con sanción del Senado- permitiría jubilarse a alrededor de 800.000 personas que no cumplen con los años de aporte reglamentarios. (Télam)