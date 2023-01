Pamela Anderson estrenará un documental contando su verdad: todos los detalles

Pamela Anderson fue el ojo de los medios el año pasado, cuando se estrenó Pam & Tommy, la serie que llegó a Star+ y que mostró la relación de la icónica celebridad de Baywatch y el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee.

La serie consiguió muy buenas críticas, no sólo por la excelente interpretación de sus protagonistas y por la personificación tan realista que tuvieron, sino también por el uso de su caso para hablar de la cosificación, la vulneración de la privacidad y cómo acabó con su carrera la “primera sex tape viral”.

En ese entonces, la actriz no quiso hablar mucho del tema, pero mostró su disconformidad con la producción de Disney. Es ahora, después de casi un año de su lanzamiento, que se sincerará con el público en su próximo documental titulado Pamela Anderson: Una historia de amor, el cual llegará a Netflix.

En ese sentido, habló sobre Pam & Tommy y sus opiniones fueron bastantes sinceras y para nada buenas. “La idea de que fuera a ocurrir fue demoledora para mí”, comentó en entrevista para Variety. “Han echado sal en la herida. Todavía me deben una disculpa pública”, agregó contundente.

En la entrevista, se encargó de criticar al equipo de la miniserie y consideró que toda la atención que recibió la producción eclipsó los verdaderos logros de su carrera actual, como haber protagonizado Chicago en Broadway. Y es que la ficción protagonizada por Lily James y Sebastian Stan cosechó 10 nominaciones a los premios Emmy.

A su vez, opinó sobre el otro protagonista de la historia: su expareja, el músico Tommy Lee. “Probablemente pensó que era gracioso”, fulminó la modelo. Y añadió: “Recuerdo que Tommy me escribió una carta diciendo 'No dejes que te haga daño como la primera vez', porque había oído por mis hijos que lo estaba pasando mal con la idea de que todo volviera a salir. No creo que lo retrataran bien. Solo sé que me niego a verlo”.

También contó sobre las veces que se ve observada y explicó qué es lo que hace para no darle importancia a los demás. “’Mantén la cabeza alta. Sal por la puerta. Sé que todo el mundo me ha visto practicando sexo, pero solo he venido por cereales para mis hijos. Sigue caminando’”, se automenciona en la cabeza.

Por último, habló sobre las caracterizaciones de James y Stan, las cuales fueron aplaudidas por la crítica profesional y el público general. En ese sentido, la actriz se limitó a decir que “parecían disfraces de Halloween”. De igual manera, aseguró no tener ningún tipo de rencor con Lily: “Le dije a Netflix que me encantaría invitarla a la premiere del documental que voy a sacar. Creo que es difícil interpretar a alguien cuando no tienes la imagen competa. No tengo nada contra ella. Creo que es una chica guapa y que solo estaba haciendo su trabajo”.

Pamela Anderson: Una historia de amor llegará a la plataforma de streaming de Netflix el 31 de enero, mismo día en el que se publicará Love, Pamela en las librerías. (NA)