Mancini: "Creía que no había forma de volver a ser rápido", confesó

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

Lluvia de interrogantes, pocas respuestas claras y desorientación total. Se lo intentó todo, no hay reproches, pero el proyecto deportivo/midgístico no resultó.

Tan lejos estuvo de lo imaginado, que el propio Esteban Mancini llegó a dudar hasta de sí mismo y sus cualidades competitivas, las que alguna vez lo situaron en el escalón más alto del Midget en Bahía y la región.

“Dudas de todo. Hasta llegué a dudar de mí y a creer que no había forma de volver a ser rápido. Ya a lo último pensaba que el problema era yo”, sostuvo el medanense.

Ante tal desconcierto, el Patito decidió patear el tablero y volver a las raíces. Para su tranquilidad, el cambio fue acertado y las dudas rápidamente quedaron disipadas.

La vuelta al viejo y entrañable chasis lo cambió todo. Y el primer indicio fue hace una semana, cuando se despachó con el mejor tiempo en series. La confirmación, en tanto, el pasado viernes, coronando una brillante victoria en la décima fecha del Campeonato Estival 2022/23.

“Cuando probamos este auto antes de la fecha del lunes me di cuenta que el problema no era yo. Me sorprendió lo rápido que se comportó desde ese momento. El motor de Martín (Saldamando) le cayó 10 puntos y la verdad es una hermosura cómo anda. Solo se revisó todo, controlando que los elementos estén bien, y nada más. Se lo puso en pista y a acelerar”, contó el dos veces campeón.

“Feliz de volver a sentirme rápido, cosa que hacía rato no me pasa, y feliz por los chicos, que tanto me empujaron a hacer este cambio. Y un especialmente el agradecimiento a toda la gente que siguió apoyando y estando todo este tiempo que las cosas no salieron”, agregó el medanense, luego del paseo triunfal que le permitió cortar una larga sequía sin triunfos.

Lo hecho el viernes cambia la perspectiva de todo. Para Mancini comienza un nuevo campeonato y vaya si no tiene razones para ilusionarse…

El medanense se acomodó dentro del selecto grupo del campeonato, entre aquellos que parcialmente obtienen pasaje a la fase decisiva del mismo. Pero, la cuestión elemental, vuelve a disponer de una herramienta acorde a sus pretensiones.

“Hay que intentar seguir por este camino y sumar fuerte en las dos fechas que quedan, para asegurarnos la clasificación. Si logramos clasificar al playoff empezará otro campeonato para nosotros”, aseguró.

“Obviamente que todo cambia desde ahora y estamos más ilusionados que nunca. Los chicos empezaron a cantar la canción del Mundial y todo (risas). Nos cambió la cabeza a todos y obviamente estamos muy felices por cambiar la suerte de esta forma”, cerró.

Con 54 puntos en juego, solo Luciano Vallejos, Luciano Franchi y Sebastián Burgos tienen pasaje seguro al playoff. Inversamente, y al ampliarse el cupo de participantes, del 18º (Sebastián Pérez) al 37º (Axel Garabán), apenas hay 27 puntos de diferencia. Panorama más que abierto...

Campeonato: 1) Luciano Vallejos, 221.35; 2) Luciano Franchi, 212.05; 3) Sebastián Burgos, 137.20; 4) Fernando Caputo, 122.13; 5) Ezequiel Roth, 112.03; 6) Emiliano Urretabiscaya, 106.25; 7) Claudio Roth, 105.75; 8) Kevin Altamirano, 102.93; 9) Leonel Ramos, 85.38; 10) Matías Oyola, 83.10; 11) Fernando Bonivardo, 82.68; 12) Juan Cruz Rodríguez, 82.43; 13) Carlos Puccinelli, 81.15; 14) Roy Altamirano, 80.70; 15) Esteban Mancini, 78.58; 16) Javier Rouaix, 75.48; 17) Javier Fritz, 72.88 y 18) Sebastián Pérez, 72.10.