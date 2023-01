Investigadores de la UNS liberarán una tortuga marina rescatada

Una tortuga cabezona rescatada en la costa de La Baliza, de la provincia de Río Negro, será liberada este lunes a las 14:30 en Villa del Mar por investigadores de la Universidad Nacional del Sur, informaron hoy desde la alta casa de estudios.

El ejemplar de Caretta caretta —como es su nombre científico— fue trasladado desde allí hasta Bahía Blanca por miembros del “Quelona”, el Centro de Investigación y Rehabilitación de Tortugas Marinas del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de esta casa de estudios.

“El jueves pasado recibimos aviso del varamiento por parte del personal de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Río Negro. Se trata de un hallazgo particular, ya que no es frecuente encontrar tortugas cabezonas en estas latitudes, por no ser su zona de distribución”, indicó la doctora Gabriela Murray, directora decana del mencionado Departamento.

“El animal se encontraba con signos de agotamiento, fue trasladado y estuvo tres días en el Centro Quelona para la evaluación de su estado sanitario. Luego de su observación se acordó que está en condiciones para volver al mar”, agregó.

La tortuga cabezona es la tortuga con caparazón duro más grande del mundo. Los adultos tienen un rango de peso medio de 80 a 200 kilogramos y una longitud de 70 a 95 centímetros.