Nacho Fernández: "Extrañaba jugar en la Argentina"

El mediocampista Ignacio ‘Nacho’ Fernández justificó su retorno a River Plate, donde cumplirá su segundo ciclo como jugador, argumentando que “extrañaba” desarrollar la actividad en la Argentina.



“Extrañaba el día a día en la Argentina. Compartir cosas con mi familia y mis amigos. Es cierto que lo pasé muy bien y resultó una experiencia muy linda actuar en Brasil, pero acá, en mi casa, me siento realmente cómodo” dijo el volante ofensivo bonaerense, de 32 años.



Fernández retornó en este mercado de pases al club ‘millonario’, con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores 2018, tras haber vestido la camiseta del Atlético Mineiro por dos temporadas.



“Me costó un poco la adaptación en Brasil, confieso. Son muchos partidos, muchos viajes”, agregó el también exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata y Temperley, que formará parte de la delegación que viajará mañana a los Estados Unidos para diseñar el segmento más preponderante de la pretemporada.



A diferencia de la etapa anterior en la que convivió con el archi-ganador Marcelo Gallardo, el volante bonaerense tendrá que adaptarse ahora a las peticiones del flamante DT Martín Demichelis, un hombre del club que no tiene todavía la experiencia suficiente de entrenar equipos absolutos.



“Lo fundamental es que el cuerpo técnico conoce muchísimo al club. (Martín) Demichelis me hizo sentir muy cómodo y las sensaciones son muy positivas”, confesó Fernández en la charla que mantuvo con la prensa en la sala de conferencias del River Camp, en Ezeiza.



Fernández confesó que en este retorno a la entidad de Núñez utilizará el dorsal número 10 que identifica a los creadores de juego.



“Voy a usar la 10 y es un orgullo enorme. Sabemos lo que significa utilizar este número en esta institución” indicó un jugador que supo vestir la casaca 26 en el período anterior en el club.



“Más allá del número que me toque trataré de hacer lo mejor desde el lugar en que pueda colaborar” agregó el jugador.



El plantel, con 30 futbolistas, viaja a las 7.30, hacia el estado de Florida, más específicamente hacia la zona de Fort Lauderdale, donde sostendrá tres encuentros amistosos. (Télam)