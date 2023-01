Santilli: "Kicillof saqueó a la Provincia cuando fue ministro y ahora la fundió"

El diputado nacional y precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, le respondió hoy al gobernador Axel Kicillof y aseguró que “fundió a los comerciantes, a los dueños de pymes y a los empresarios”

“El nivel de cinismo no deja de asombrarme, es el ministro que saqueó los recursos de la provincia y que fundió a los comerciantes, dueños de pymes y empresarios con la cuarentena más larga del mundo", afirmó Santilli este martes ante medios provinciales.

Los dichos del “Colo” tiene lugar luego de que Kicillof expresara durante un acto: “Quiero ver con qué cara los candidatos de la oposición defienden cómo sacan los recursos a la Provincia. A Santilli hay que preguntarle cómo defiende el saqueo”.

Al respeto, Santilli manifestó: “Hay que tener memoria. Kicillof, cuando fue ministro de Economía, saqueó los recursos de la Provincia. Dejó en el piso histórico los recursos coparticipables que recibía Buenos Aires con el 17%. Nunca hubo un ministro que haya castigado tanto a los bonaerenses. Y cuando asumió como gobernador, ante una revuelta de la Policía Bonaerense, producto de su inoperancia y ausencia de gestión, terminó apropiándose de forma ilegal e inconstitucional de recursos de otro distrito para paliar ese déficit".

En ese sentido, afirmó: “Hay que plantear de manera institucional, tanto en el Congreso Nacional como en la Corte Suprema de Justicia, que la Provincia es castigada desde hace décadas por este sistema inequitativo de reparto de recursos coparticipables. La Provincia produce el 36% de los recursos y recibe el 22%. Necesitamos una profunda reforma la Ley de Coparticipación, basada en incentivos productivos, en la población y en la generación de recursos genuinos”.

“Veo que lanzó su reelección Kicillof. Está más preocupado por retener el poder que por cambiar la Provincia. La inseguridad no frena, no hay trabajo, no hay previsibilidad, no hay certidumbre económica. Debería estar enfocado en estos temas en lugar de hacer campaña. Todavía tiene un año de gestión por delante y los bonaerenses están cada vez peor", sintetizó el dirigente de Juntos por el Cambio.

"Kiciloff quiere una provincia dominada por los fondos que le quiera dar el Presidente de turno y yo quiero una provincia federal e independiente que reciba lo que le corresponde", concluyó Santilli.