Milei acusó a Espert de socialista y se encendió la interna liberal

El diputado nacional y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, publicó un sugestivo mensaje en redes sociales con el que arremetió contra dirigentes políticos que considera que están en la vereda de enfrente del liberalismo.

Entre los políticos señalados como “socialistas”, Milei incluyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente Mauricio Macri; el actual presidente Alberto Fernández; y los diputados nacionales Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y José Luis Espert (Avanza Libertad).

“Liberalismo vs. Socialismo. Nunca fue tan claro... VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió el legislador nacional en su posteo en redes sociales, al compartir un llamativo collage en el que aparece él de un lado y varios políticos de distintos sectores en el otro.

Si bien los dirigentes mencionados en la publicación no se definen como “socialistas”, Milei suele encasillar a sus adversarios políticos en esa categoría, a la que le adjudica una connotación peyorativa y que considera como responsable de los problemas económicos y sociales que transita el país.

La respuesta de Espert

En la campaña electoral que se avecina, Milei contrapone el socialismo con el credo liberal que él dice profesar. Sin embargo, en su posteo en Instagram, incluyó también a López Murphy y Espert, otros dos dirigentes políticos que también se autodefinen públicamente como liberales y que disputan la representación política de ese espectro ideológico.

En ese contexto, José Luis Espert salió a responderle en su cuenta de Twitter. “Enorme dolor por no haber superado la prueba de liberalismo en sangre”, ironizó en un comentario, al citar el posteo de Instagram del diputado nacional.

Espert comparte con Milei algunas críticas contra el Gobierno y la oposición, y apoyan políticas similares de achique del Estado y del gasto público, junto a reformas a favor del mercado que tendría que realizar el país. Por eso durante 2021 e inicios del 2022 se mostraron unidos y cercanos.

José Luis Espert, que en 2023 busca ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, habló recientemente sobre las diferencias con el dirigente libertario. “Hay que preguntarle por qué no está conmigo a Milei, no a mí”, dijo al recordar que su colega economista le “golpeó la puerta cuando quiso hacer política”.

“Después de estar ocho meses con nosotros, dijo ´acá soy uno más, yo creo que tengo espaldas para ser yo solo y me voy y hago la mía`. Me pareció perfecto y le dije ´suerte, que te vaya bárbaro`. Y le está yendo bárbaro, no le puedo decir nada”, indicó Espert en declaraciones a TN, sobre quien no descartó que puedan compartir la misma lista a futuro, aunque aclaró que no es su “candidato a presidente”. (Infobae)