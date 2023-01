Bullrich: "Mi política social va a ser completamente diferente a la del macrismo"

La presidenta del PRO Patricia Bullrich confesó hoy que la política de Desarrollo Social de un eventual gobierno nacional liderado por ella "va a ser completamente diferente" a la que tuvo la administración de Mauricio Macri, cuando esa cartera ministerial era encabezada por Carolina Stanley.

"Me parece que uno de los temas en que fallamos fue nuestra política de desarrollo social, que fue la continuidad del kirchnerismo con más plata. Ahí había que hacer un cambio total. Mi política social va a ser totalmente diferente a la del gobierno de Macri", reveló.

"La gente quiere una persona que sea capaz de decidir que no haya más piquetes, que haya 180 días de clases y que se mejore la calidad educativa. Voy a cambiar los planes sociales por seguros de desempleo. Voy a hacer cosas de fondo, profundas. La gente quiere orden y cambio, que no haya más empleados públicos que privados", describió.

Sobre las especulaciones en torno a una posible candidatura de Mauricio Macri, se limitó a decir que el fundador del PRO nunca expresó su deseo de competir en las próximas elecciones, y descartó que esa decisión vaya a modificar su propia postulación.

"Él dijo hasta ahora que no está sumado. Yo me voy a presentar a las elecciones. Estoy recorriendo el país entero por tercera vez. El compromiso que tengo con la gente no lo voy defraudar", ratificó.

Patricia Bullrich: "Mi política social diferirá de la de Macri"

En una entrevista radial, la ex ministra de Seguridad volvió a marcar diferencias con su competidor interno del PRO para los próximos comicios, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Por ejemplo, dijo que nunca convocaría al ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, a trabajar con ella (como sí hizo recientemente Rodríguez Larreta incorporando al economista a su equipo) "porque tiene una historia económica y política que no tiene que ver con los valores de Juntos por el Cambio".

"No es porque estuvo con el kirchnerismo. Tampoco es un problema con Redrado como persona", aclaró en una entrevista radial.

"Como también te digo que ni loca traería a Sergio Massa a Juntos por el Cambio. Un día es capitalista y al otro anticapitalista. Eso es lo que hace que un país no sea previsible", evaluó.

Con respecto a la designación de Waldo Wolff al Gobierno porteño, siendo que el ex diputado nacional colaboraba en el equipo de campaña de ella, Bullrich cargó las tintas contra Rodríguez Larreta por su "picardía política", pero también lanzó un pase de factura al porteño, de quien dijo que le parece "raro que haya decidido dejar su mirada" atrás para cambiarse de espacio político.

Al desmenuzar las diferencias de "miradas", la titular del partido amarillo dijo que ella tiene una perspectiva de "orden y cambio" mientras que Rodríguez Larreta "es más tradicionalista", a su criterio.

"Hoy estamos dirimiendo cómo llevar las ideas a la acción. Las ideas pueden ser similares pero las formas en que las concretan pueden ser distintas", comparó, y siguió: "Puede ser que una manera de pensar los problemas sea una solución pero también que haya otra manera de no enfrentar con claridad los problemas que signifique que la Argentina se mantenga en una posición que ya probó varias veces".

En otro orden, dijo que se está analizando proponerle a Javier Milei que compita en la provincia de Buenos Aires con una lista propia pero dentro de una misma coalición con Juntos por el Cambio.

Esto tiene que ver con que en el distrito bonaerense no hay balotaje y esa situación beneficia al actual gobernador, Axel Kicillof, quien busca la reelección y le conviene que la oposición vaya dividida y se reparta el voto.

"Milei ha hecho su partido y quiere presentarse (como candidato a presidente) por él y está en su lugar. Nosotros somos Juntos por el Cambio. Lo que se ha discutido esta semana es en la Provincia, donde hay solo una vuelta, puede pasar que haya candidatos separados o se le puede ofrecer a Milei una participación común", deslizó. (NA)